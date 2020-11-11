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Бизнес

O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в категории «развлечения»

Мобильное приложение O!TV возглавляет рейтинг самых популярных развлекательных приложений, разработанных в Кыргызстане. Пользователи устройств на базе Android установили приложение O!TV более одного миллиона раз, следует из статистики магазина Google Play по состоянию на конец октября 2020 года.

O!TV открывает доступ к просмотру более чем 160 мировых телеканалов в отличном качестве везде, где есть интернет — дома, в дороге или на даче. Смотреть их можно на любом устройстве — смартфоне, планшете, ноутбуке или телевизорах Sony, Phillips, Samsung на платформе Smart TV.

Мультискрин

В семье достаточно иметь всего один аккаунт O!TV (один логин и пароль), а пользоваться сервисом одновременно могут сразу 3 члена семьи на разных устройствах благодаря функции мультискрин.

Бесплатное O!TV Обучение

Пакет «O!TV Обучение» по-прежнему бесплатный для всех абонентов О!. С ним вы можете смотреть телеуроки, подготовленные Министерством образования и науки КР.

Спортивные трансляции + эксклюзив!

С O!TV вы не пропустите прямые трансляции мировых футбольных чемпионатов и спортивных турниров на телеканалах Setanta Sport, QSport и других. Эксклюзивный телеканал UFC ТВ покажет самые долгожданные поединки. Кстати, в приложении доступен архив программ за два дня, поэтому не страшно пропустить эфир. Можно в любой момент поставить передачу на паузу и вернуться к ее просмотру позже.

Для абонентов О! интернет-трафик при просмотре телеканалов бесплатный, а на выбор доступны различные пакеты:

  • 40 ТВ-каналов за 3 сома в сутки в пакете «O!TV Базовый». Команда подключения *750*1#;
  • 100 ТВ-каналов всего за 5 сомов в сутки в пакете «O!TV Стандарт». Команда подключения *750*2#;
  • Более 160 интересных и рейтинговых ТВ-каналов всего за 7 сомов в сутки в пакете «O!TV Премиум». Команда подключения *750*3#.

Кинотеатр в вашем смартфоне

Дополнительно вы можете подключить сервис «О!Кино», в каталоге которого можно найти тысячи кинофильмов: это киноленты последних лет, лауреаты престижных премий, захватывающие экшен-блокбастеры, мультфильмы, сериалы. Среди мультфильмов есть любимые советские мультики и зарубежные новинки.

Получите доступ к огромному каталогу фильмов, мультфильмов, сериалов, ТВ-шоу, научно-популярных и других передач за 7 сомов в сутки в рамках сервиса «О!Кино»: *755*2#вызов.

Люди с нарушением зрения и слуха тоже могут «смотреть» фильмы с услугой «О!Кино».

В многотысячном каталоге можно найти фильмы и передачи, адаптированные для слабослышащих телезрителей с сурдопереводом (жестовым переводом), а также для людей с нарушением зрения с тифлокомментариями (словесным описанием визуальных образов фильма, то есть с закадровым описанием видеоряда).

Видеосервис START

Вдобавок вам доступны лучшие российские фильмы, эксклюзивные премьеры, комедийные сериалы до эфира на телеканалах. Вы получаете суперкачество видео и звука в Full HD + полное отсутствие рекламы.

Скачивайте приложение O!TV по ссылкам: PlayMarket или AppStore.

O!TV — новый взгляд на телевидение!

Больше о возможностях приложения O!TV можно узнать на сайте otv.kg. Стоимость указана с учетом всех налогов. Телеканалы, содержание и контент в рамках услуги O!TV предоставляется ОсОО «Диас ТВ».
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/172586/
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