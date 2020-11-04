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Бизнес

Впервые состоится турнир среди любительских команд «Фан-Лига Кыргызстан 2020»

7 ноября в Бишкеке стартует турнир среди любительских команд «Фан-Лига Кыргызстан 2020». В борьбу за чемпионство вступят 8 команд, представляющие семь областей страны и город Бишкек.

«Фан-Лига Кыргызстан 2020» — первый турнир среди любительских команд, проводящийся под эгидой Кыргызского футбольного союза и Спортивной лиги Кыргызской Республики в целях развития массового футбола в стране и повышения уровня мастерства отечественных футболистов-любителей.

Все матчи турнира пройдут в Бишкеке на мини-полях Футбольного центра Кыргызского футбольного союза с 7 по 9 ноября. Титульным спонсором турнира является Коммерческий банк «Кыргызстан». Прямые трансляции всех матчей турнира будут доступны на канале Kyrgyz Sport TV.

В турнире участвуют «Банк Бай-Тушум» (Ош), «Кара-Буура» (Таласская область), «Беловодск» (Чуйская область), «1-мая» (Иссык-Кульская область), «Ак-Кула» (Нарынская область), «Раззаков» (Баткенская область), «Ал-Халал» (Бишкек) и «Клуб-91» (Джалал-Абадская область).
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/171879/
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