Любишь футбол? Тогда тебе к нам. Объявляется набор в Школу футбольного арбитра

Ты любишь футбол? Не представляешь себя без этого вида спорта? Знаешь правила и хочешь всегда быть в игре? Тогда тебе к нам!

Объявляется набор на курсы в «Школу футбольного арбитра» на 2020-2021 учебный год.

После прохождения учебы вы имеете большой шанс стать судьей национальной категории, а наиболее успешные — арбитром ФИФА. После окончания ШФА выпускники с успехом обслуживают соревнования под эгидой КФС.

Все занятия будут проводиться бесплатно и в вечернее время.

Необходимые условия для поступления в ШФА:

— возраст не моложе 18 и не старше 30 лет;

— хорошая физическая форма (физические кондиции);

— наличие базовых знаний в области правил игры;

— наличие персональных и личностных качеств, способствующих профессиональному развитию и росту как арбитра;

— знание английского (желательно).

Документы для поступления:

— копия паспорта (ID-карта);

— справка о прохождении медицинского осмотра в специализированном отделении (форма У-086);

— заполненная форма (доступна для скачивания по ссылке).

Полный пакет документов необходимо принести в распечатанном виде в офис Кыргызского футбольного союза (улица Медерова, 1б, пересекает улицу 7 Апреля) либо выслать на почтовый адрес: referees@kfu.kg не позднее 25 ноября 2020 года.

По всем вопросам обращаться по номерам:

Бишкек: +996 557 230 013, +996 772 277 721 (WhatsApp) — Андрей Владимирович Ситоленко;

Ош: +996 555 869 330 — Исмаил Талипжанов.