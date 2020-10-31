На главном стадионе Бишкека установили автоматическую систему полива поля

Кыргызский футбольный союз на футбольном поле имени Долона Омурзакова установил автоматическую систему полива. Это позволит лучше подготовить газон к предстоящим матчам Национальной сборной, клубов на международной арене, а также выполнить требования ФИФА и АФК, чтобы перед матчем и в перерыве поливалось футбольное поле.



«Автоматическая система полива позволит лучше подготовить газон к предстоящим футбольным матчам, — отмечает представитель Кыргызского футбольного союза Юрий Ерошенко. — Уменьшится травматизм футболистов, и поле будет лучшего качества. Раньше уходило на полив поля более шести часов, сейчас хватит и более часа. Это в шесть раз быстрее. Когда приезжали представители АФК и просили полить перед матчем и в перерыве, это было большой проблемой. Вытаскивать шланги и пистолеты занимало большое количество времени, теперь этого не потребуется. Сейчас, после установки системы, это гораздо проще».

В Кыргызстане это третий стадион с автоматическим поливом футбольного поля. Такая система работает на двух полях Канта.