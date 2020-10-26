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Бизнес

Мобильный оператор О! сохраняет положительную динамику развития сети 4G LTE

Мобильный оператор О! продолжает динамично улучшать качество связи, охват и емкость сети, обеспечивая все большее число регионов качественными услугами связи по передаче голосовой информации и данных на максимальных скоростях. Процент покрытия жителей Кыргызстана сетью 4G LTE c начала года вырос до 98 процентов. Это значит, что сегодня мобильные данные на высокой скорости в сети О! можно получить практически везде, где есть голосовая связь.

Очередные работы технической команды О! за текущий месяц охватили следующие населенные пункты:

  • Чуйская область: в городе Бишкеке, в селах Нижнечуйское, Ак-Джол, Кызыл-Суу, Алмалуу, имени Кирова, Саз, Интернациональное и на золоторудном комбинате «Алтын-Кен»;
  • Нарынская область: в селах Чаек, Кара-Суу, Чекилдек, Ак-Джар, Кочкорка;
  • Ошская область: в селах Алашан, Каранай, Кек-Джар;
  • Джалал-Абадская область: в городах Джалал-Абаде, Таш-Кумыре, Майлы-Суу, Сакалды, а также в селах Келте, Кош-Алмурут, Кош-Терек, Ызар, Чек, Чон-Багыш, имени Куйбышева (Бала-Чычкан).

Стабильный интернет сегодня позволяет жителям республики использовать все больше новых сервисов, которые дарят комфорт и удобство «в условиях новой реальности».

С картой покрытия сети О! вы можете ознакомиться на сайте www.o.kg в разделе «Зона охвата».
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/170763/
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