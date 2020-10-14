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Бизнес

Переводите на карты VISA других банков в мобильном банкинге «Бакай Банка»

В мобильном банкинге «Бакай Банка» теперь можно переводить деньги на карты VISA, выпущенные банками «КИКБ», «Кыргызско-Швейцарский Банк», «Банк Азии», «Бай Тушум», а также на карты «Элкарт» всех кыргызстанских банков.

Мобильный банкинг «Бакай Банка» пополнился новой и редкой для Кыргызстана функцией — переводом денег на карты VISA ряда сторонних банков «КИКБ», «Кыргызско-Швейцарский Банк», «Банк Азии», «Бай Тушум».

Есть несколько условий:

— ваш счет списания VISA/"Элкарт" должен быть в долларах США или сомах;
— счет получателя VISA/"Элкарт" тоже должен быть в долларах США или сомах, а карта получателя должна быть выпущенной одним из банков: KICB, «Айыл Банк», «Кыргызско-Швейцарский Банк», «Банк Азии», «Бай Тушум»;
— обменный курс при переводе на карты других банков — курс Межбанковского процессингового центра (МПЦ).

По данной операции удерживается комиссия: 0,5 процента от суммы.

Где найти функционал?

• В Bakai24 (приложение) во вкладке «Переводы» — «На карту».

Мобильное приложение Bakai24 позволяет:

  • проверять свои счета и карты в режиме реального времени, просматривать выписки за нужный период;
  • переводить между своими счетами и клиентам «Бакай Банка»;
  • проводить платежи в национальной валюте по системам «Клиринг» и «Гросс»;
  • проводить платежи в иностранной валюте по системе SWIFT;
  • обменивать валюту;
  • переводить на карты «Элкарт» всех банков Кыргызстана;
  • просматривать и печатать входящие и исходящие платежные документы;
  • погашать кредиты;
  • пополнять депозиты;
  • оплачивать коммунальные услуги, связь, налоги и штрафы;
  • пополнять мобильные кошельки «Элсом», MegaPay, «О!Деньги» и Balance.

Контакт-центр 24/7:
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/169264/
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