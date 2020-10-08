«БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки

Вчера, 7 октября, «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали 150 порций еды, чай с лимоном, мед и кофе дружинникам, которые вышли на защиту правопорядка в Бишкеке.

«БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали 150 бубликов и панини с горячими напитками горожанам, которые вышли патрулировать город, помогая обеспечить спокойствие и правопорядок.





«БАКАЙ БАНК» ни на один день не прекратил работу, хотя филиалы закрываются раньше обычного. График обновляется на сайте.

Контакт-центр работает круглосуточно: