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Бизнес

«БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки

Вчера, 7 октября, «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали 150 порций еды, чай с лимоном, мед и кофе дружинникам, которые вышли на защиту правопорядка в Бишкеке.

«БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали 150 бубликов и панини с горячими напитками горожанам, которые вышли патрулировать город, помогая обеспечить спокойствие и правопорядок.

«БАКАЙ БАНК» ни на один день не прекратил работу, хотя филиалы закрываются раньше обычного. График обновляется на сайте.

Контакт-центр работает круглосуточно:

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/168387/
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