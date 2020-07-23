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Бизнес

Позитивный материал. Moody’s дало «стабильный» прогноз «Бакай Банку»

«Бакай Банк» стал единственным из действующих в Кыргызстане банков, который обладает международным кредитным рейтингом агентства Moody’s.

Банк оценивает полученный рейтинг B3 как достойный результат при страновом рейтинге B2. Кредитный рейтинг — это индикатор, который помогает понять, насколько безопасно доверять организации свои деньги.

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service (Moody’s) впервые присвоило долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валютах B3 «Бакай Банку». Прогноз по рейтингам — «стабильный». Одновременно с этим рейтинговое агентство присвоило банку базовую оценку кредитоспособности B3 и скорректированную базовую оценку кредитоспособности B3.

Moody’s отмечает, что базовая оценка кредитоспособности банка поддерживается высоким уровнем капитализации, ограниченной зависимостью от рыночного фондирования и высоким уровнем ликвидности. При этом присоединение «БТА Банка» в январе 2020 года сыграло в пользу устойчивости финансовой организации ввиду высокого уровня капитализации «БТА Банка».

Агентство также указывает, что повышенные риски, связанные с ухудшением операционных условий на фоне эпидемии коронавируса, будут компенсированы высоким уровнем ликвидности и капитализации банка.

Таким образом, по мнению агентства, вероятность изменения рейтингов «Бакай Банка» в течение ближайших 12-18 месяцев ограничена.

«Бакай Банк», в свою очередь, считает достойной полученную оценку при макропрофиле страны на уровне Very Weak+ и скромном уровне прибыльности на фоне эпидемии коронавируса.

«Полученный рейтинг — независимая оценка надежности, которая показала, что даже при текущих сложных экономических условиях в стране банк способен в полной мере выполнить обязательства перед кредиторами, в первую очередь — перед вкладчиками. Рейтинг подтверждает, что предпринятые в прошлом году меры по укреплению банка в значительной мере повлияли на его нынешнюю прочность», — отмечает первый заместитель председателя правления «Бакай Банка» Марат Юсупов.

«Бакай Банка»
Фото «Бакай Банка». Первый заместитель председателя правления «Бакай Банка» Марат Юсупов

Агентство Moody’s также присвоило банку долгосрочные рейтинги риска контрагента в национальной и иностранной валютах B2, долгосрочную оценку риска контрагента B2(cr), а также краткосрочные рейтинги риска контрагента в национальной и иностранной валютах Not Prime и краткосрочную оценку риска контрагента Not Prime(cr). Банку также были присвоены краткосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валютах Not Prime.

Контакт-центр «Бакай Банка» 24/7:

  • 0 312 61 00 61;
  • 6111 (с мобильных телефонов);
  • +996 554 006 111 (только WhatsАpp).
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/160438/
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