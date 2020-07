Позитивный материал. Moody’s дало «стабильный» прогноз «Бакай Банку»

«Бакай Банк» стал единственным из действующих в Кыргызстане банков, который обладает международным кредитным рейтингом агентства Moody’s.

Банк оценивает полученный рейтинг B3 как достойный результат при страновом рейтинге B2. Кредитный рейтинг — это индикатор, который помогает понять, насколько безопасно доверять организации свои деньги.

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service (Moody’s) впервые присвоило долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валютах B3 «Бакай Банку». Прогноз по рейтингам — «стабильный». Одновременно с этим рейтинговое агентство присвоило банку базовую оценку кредитоспособности B3 и скорректированную базовую оценку кредитоспособности B3.

Moody’s отмечает, что базовая оценка кредитоспособности банка поддерживается высоким уровнем капитализации, ограниченной зависимостью от рыночного фондирования и высоким уровнем ликвидности. При этом присоединение «БТА Банка» в январе 2020 года сыграло в пользу устойчивости финансовой организации ввиду высокого уровня капитализации «БТА Банка».

Агентство также указывает, что повышенные риски, связанные с ухудшением операционных условий на фоне эпидемии коронавируса, будут компенсированы высоким уровнем ликвидности и капитализации банка.

Таким образом, по мнению агентства, вероятность изменения рейтингов «Бакай Банка» в течение ближайших 12-18 месяцев ограничена.

«Бакай Банк», в свою очередь, считает достойной полученную оценку при макропрофиле страны на уровне Very Weak+ и скромном уровне прибыльности на фоне эпидемии коронавируса.

«Полученный рейтинг — независимая оценка надежности, которая показала, что даже при текущих сложных экономических условиях в стране банк способен в полной мере выполнить обязательства перед кредиторами, в первую очередь — перед вкладчиками. Рейтинг подтверждает, что предпринятые в прошлом году меры по укреплению банка в значительной мере повлияли на его нынешнюю прочность», — отмечает первый заместитель председателя правления «Бакай Банка» Марат Юсупов.

Фото «Бакай Банка». Первый заместитель председателя правления «Бакай Банка» Марат Юсупов

Агентство Moody’s также присвоило банку долгосрочные рейтинги риска контрагента в национальной и иностранной валютах B2, долгосрочную оценку риска контрагента B2(cr), а также краткосрочные рейтинги риска контрагента в национальной и иностранной валютах Not Prime и краткосрочную оценку риска контрагента Not Prime(cr). Банку также были присвоены краткосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валютах Not Prime.

