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Бизнес

Автодорога север — юг. Перспективы совместного проекта Кыргызстана и Китая

Новая дорога север — юг — это путь, который даст новую жизнь селам в горной местности. Открытие дороги внесет значительный вклад в улучшение жизни людей, а также создаст много возможностей для трудоустройства. На сегодняшний день данная дорога, которая свяжет север и юг страны, — это крупнейший проект в строительстве инженерных сооружений в Кыргызстане, имеющий важное политическое и экономическое значение. Сейчас компания China Road, основной исполнитель работ, возводит два моста длиной 1 076 и 390 метров и горный тоннель длиной 3 890 метров, что считается одним из ключевых и сложных моментов проекта.  

«Чем сложнее дорога, тем выше цены на продукты и другие товары. До ближайшего города от нашего горного района почти 600 километров. А если товар нужно привезти из Бишкека, а это почти 1 тысяча километров, цена возрастает практически вдвое. Особенно дорожают перевозки зимой», — рассказывает глава государственной администрации — аким Тогуз-Тороуского района Айбек Кожошев.

Кыргызстан активно готовится к возобновлению после карантина строительства крупных инженерных проектов. Министерство транспорта и соответствующие строительные подразделения принимают меры для возобновления этих проектов. По словам начальника управления автомобильных дорог Дуйшок уулу Толонбека, возобновление строительства внутренней дороги продвигается по намеченному плану. В соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Кыргызстана предприятие обеспечивает безопасность работников и контролирует их здоровье: разработаны соответствующие меры по профилактике заражения, контакты среди сотрудников на стройке сведены к минимуму, все рабочие сдают тесты на коронавирус. 

Из-за нехватки иностранных специалистов строительство новой дороги север — юг было приостановлено. Но сейчас обе стороны достигли соглашения — в Кыргызстан прибудут эксперты из КНР, которые приступят к работе в ближайшее время. Ожидается, что второй этап проекта может быть завершен уже к 1 октября текущего года.

Китайские компании хорошо проявили себя в Кыргызстане. Помимо уплаты налогов в бюджет, они также активно помогают жителям трудоустроиться. Во время вспышки эпидемии в стране они также оказали большую помощь местному правительству.

«Я работаю в проекте уже пять лет, мой нынешний доход значительно вырос, а начинал работать я еще грузчиком. Я приобрел много новых навыков во время работы с китайскихми инженерами. Если мы не начнем работать сейчас, то снова столкнемся с безработицей. Надеюсь, что в ближайшее время мы все начнем работать, я соскучился по своим китайским друзьям. Китай является нашим другом, китайцы дружелюбно относятся к нам, они много работают в Кыргызстане, и это именно те причины, из-за которых я скучаю по ним», — говорит сельский житель Кара-Суйского района Майрамбек Сарыкулаков.

«У китайской команды достаточно специалистов и оборудования. С тех пор как они начали работать, все продвигалось быстро и соответствовало высоким стандартам. Трудно представить, как бы мы сделали это без их помощи. С возобновлением проекта ожидается, что работы по возведению мостов будут завершены к концу этого года», — уверенно сказал инженер проектного института «Кыргыздортранспроект» Омурбек Турдумамбетов.

Этот проект сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем привнес новую жизненную силу в развитие регионов и создал более благоприятные условия для улучшения жизни людей, что дает надежду на расширение сотрудничества.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/156996/
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