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Бизнес

Помощь рядом: семьи из Бишкека получили гуманитарную поддержку от Beeline

В апреле 2020 года Beeline перечислил 1 миллион сомов на специальный счет Министерства труда и соцразвития с целью оказания помощи остро нуждающимся семьям в период чрезвычайной ситуации в стране.

На эти средства закупаются и адресно передаются нуждающимся продукты питания и предметы первой необходимости. 12 мая сотрудники Beeline совместно с представителями министерства лично передали часть продуктовых наборов жителям жилых массивов Бишкека.

«Невозможно остаться в стороне в ситуации, в которой оказалась наша страна, — говорит генеральный директор ОсОО «Скай Мобайл» Евгений Кражан. — Мы считаем своим долгом поддержать наших граждан, поскольку знаем, как тяжело им остаться без заработка. Нами была открыта специальная горячая линия для республиканского штаба помощи, и сотрудники нашего контакт-центра собирали, обрабатывали и передавали в штаб заявки от граждан, которые остро нуждались в гуманитарной поддержке. Заявок поступало очень много, иногда наши специалисты без перерывов принимали их в течение всего рабочего дня. Поэтому Beeline совместно с Министерством соцразвития реализовал эту акцию и в дальнейшем продолжит подобную активность в кризисный период».

Также в числе инициатив Beeline в помощь государству и гражданам страны — адресная помощь врачам, сотрудникам штабов, волонтерам, льготные тарифы для студентов и школьников. Абонентам компании был открыт доступ на специальные сайты и образовательные ресурсы без тарификации интернет-трафика, предоставлена возможность бесплатных экстренных звонков при нулевом балансе и на номера горячих линий по вопросам коронавируса, бесплатные пакеты и дозвон абонентам в роуминге, доставка SIM-карт и необходимых для связи гаджетов.

Beeline выражает свою безмерную благодарность ведомствам, реализующим помощь кыргызстанцам, а также гражданам, которые не остаются в стороне и, рискуя здоровьем, находятся в настоящий момент на передовой борьбы с вирусом.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/152793/
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