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Бизнес

Мобильный оператор О! расширяет территорию покрытия и емкость сети 4G LTE

В условиях выросшей нагрузки на сеть технические специалисты Мобильного оператора О! провели работу по увеличению охвата и емкости сети, затронув более 70 населенных пунктов.

Тысячи людей смогли ощутить улучшенное качество связи и скоростного мобильного интернета 4G LTE-сети О!, что особенно важно, когда работа и общение полностью перешли в дистанционный режим. Модернизация сети проведена в следующих населенных пунктах:

  • Чуйская область: городах Бишкек, Токмак, Каинды и в селах Новопавловка, Сосновка;
  • Джалал-Абадская область: в городах Жалгыз-Жангак, Кочкор-Ата, в селах Мукур, Ит-Агар, Джангактуу-Булак, Ак-Джол, Тегене, Айры-Там, Джаны-Шаар, Кызыл-Ай, Чон-Курулуш, Джаны-Акман, Кош-Коргон, Кайырма, Джаны-Абад, Чек, Дукур, Аук, Правда, Октябрьское, Таштак, Жаны-Айыл, Орюк, Арал, Тош, Чангыр-Таш, Таштак, Кызыд-Сенир, Михайловка, Мундуз, Толук, Ноот, Кара-Джыгач;
  • Нарынская область: в городе Нарын и в селах Ак-Муз, Озгерюш, Талды-Суу, Кум-Добо, Чекилдек, Кочкорка, Кара-Суу;
  • Таласской области: в городе Талас, в селах Озгерюш, Боо-Терек, Ак-Дебе, Кызыл-Октябрь, Мин-Булак, Бакай-Ата, Кызыл-Адыр, Чон-Кара-Буура, Кара-Буура, Арал, Кепюре-Базар, Кара-Суу, Манас, Кызыл-Туу;
  • Ошская область: в городах Ноокат, Узген, в селах Кек-Джар, Жаны-Ноокат, Кыргыз-Ата, Ай-Тамга, Ынтымак, Туз-Бель, Учкаптал, Ак-Терек, Кош-Коргон; 
  • Баткенская область: в селах Арпа-Сай, Кыргыз-Кыштак, Согмент, Газ, Чарбак.

С помощью мобильного интернета абоненты О! сегодня могут получать бесплатные консультации и информацию о COVID-19 на сайте hidoctor.kg. Школьники обучаются из дома в бесплатном приложении «Мой О!» в разделе «Мектеп», с O!TV и пакетом «O!TV Обучение» им открыт бесплатный доступ к телеканалам, которые транслируют обучающие занятия в рамках проекта МОиН «Дистанционное образование». С помощью кошелька «О!Деньги» в приложении «Мой О!» можно не выходя из дома совершать покупки и оплачивать 450 полезных сервисов онлайн и многое другое.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР №2021030817, №3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/152732/
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