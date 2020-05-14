Мобильный оператор О! расширяет территорию покрытия и емкость сети 4G LTE

В условиях выросшей нагрузки на сеть технические специалисты Мобильного оператора О! провели работу по увеличению охвата и емкости сети, затронув более 70 населенных пунктов.

Тысячи людей смогли ощутить улучшенное качество связи и скоростного мобильного интернета 4G LTE-сети О!, что особенно важно, когда работа и общение полностью перешли в дистанционный режим. Модернизация сети проведена в следующих населенных пунктах:

Чуйская область: городах Бишкек, Токмак, Каинды и в селах Новопавловка, Сосновка;

городах Бишкек, Токмак, Каинды и в селах Новопавловка, Сосновка; Джалал-Абадская область: в городах Жалгыз-Жангак, Кочкор-Ата, в селах Мукур, Ит-Агар, Джангактуу-Булак, Ак-Джол, Тегене, Айры-Там, Джаны-Шаар, Кызыл-Ай, Чон-Курулуш, Джаны-Акман, Кош-Коргон, Кайырма, Джаны-Абад, Чек, Дукур, Аук, Правда, Октябрьское, Таштак, Жаны-Айыл, Орюк, Арал, Тош, Чангыр-Таш, Таштак, Кызыд-Сенир, Михайловка, Мундуз, Толук, Ноот, Кара-Джыгач;

в городах Жалгыз-Жангак, Кочкор-Ата, в селах Мукур, Ит-Агар, Джангактуу-Булак, Ак-Джол, Тегене, Айры-Там, Джаны-Шаар, Кызыл-Ай, Чон-Курулуш, Джаны-Акман, Кош-Коргон, Кайырма, Джаны-Абад, Чек, Дукур, Аук, Правда, Октябрьское, Таштак, Жаны-Айыл, Орюк, Арал, Тош, Чангыр-Таш, Таштак, Кызыд-Сенир, Михайловка, Мундуз, Толук, Ноот, Кара-Джыгач; Нарынская область: в городе Нарын и в селах Ак-Муз, Озгерюш, Талды-Суу, Кум-Добо, Чекилдек, Кочкорка, Кара-Суу;

в городе Нарын и в селах Ак-Муз, Озгерюш, Талды-Суу, Кум-Добо, Чекилдек, Кочкорка, Кара-Суу; Таласской области: в городе Талас, в селах Озгерюш, Боо-Терек, Ак-Дебе, Кызыл-Октябрь, Мин-Булак, Бакай-Ата, Кызыл-Адыр, Чон-Кара-Буура, Кара-Буура, Арал, Кепюре-Базар, Кара-Суу, Манас, Кызыл-Туу;

в городе Талас, в селах Озгерюш, Боо-Терек, Ак-Дебе, Кызыл-Октябрь, Мин-Булак, Бакай-Ата, Кызыл-Адыр, Чон-Кара-Буура, Кара-Буура, Арал, Кепюре-Базар, Кара-Суу, Манас, Кызыл-Туу; Ошская область: в городах Ноокат, Узген, в селах Кек-Джар, Жаны-Ноокат, Кыргыз-Ата, Ай-Тамга, Ынтымак, Туз-Бель, Учкаптал, Ак-Терек, Кош-Коргон;

в городах Ноокат, Узген, в селах Кек-Джар, Жаны-Ноокат, Кыргыз-Ата, Ай-Тамга, Ынтымак, Туз-Бель, Учкаптал, Ак-Терек, Кош-Коргон; Баткенская область: в селах Арпа-Сай, Кыргыз-Кыштак, Согмент, Газ, Чарбак.

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