Beeline поздравляет кыргызстанцев с 75-летием Победы и напоминает о возможности поучаствовать в ежегодной акции «Помним», которая стала доброй традицией и позволяет абонентам выразить слова благодарности героям войны за их подвиг.

Абоненты Beeline могут поздравить ветеранов с 9 Мая и отдать им дань уважения, используя возможности своего мобильного телефона. Достаточно отправить SMS со словом «Помним» на номер 951945 и таким образом перечислить 30 сомов со своего баланса в помощь ветеранов.

Благодаря общим усилиям абонентов Beeline в рамках акции «Помним» каждый год удается собрать денежные средства, которые равномерно распределяются среди героев войны согласно списку, предоставленному Советом ветеранов. Героизм, мужество и самоотверженность ветеранов никогда не будут забыты.

Beeline обращается к ветеранам со словами искренней благодарности за проявленный героизм и пожеланиями здоровья, благополучия и бодрости духа!

Спасибо вам, мы помним! Мы гордимся!