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Бизнес

Ипотека от 6 процентов на собственность «Бакай Банка»

«Бакай Банк» снизил ставки на ипотеку на приобретение собственности банка.

Теперь собственность банка можно купить на льготных условиях — от 6 процентов в сомах. Среди объектов дома и квартиры в Бишкеке, Оше, на Иссык-Куле, сельскохозяйственная земля и коммерческая недвижимость.

«Бакай Банк» утвердил новые ставки на приобретение прочей собственности банка в сомах и долларах США, снизив ставки: раньше минимальная ставка в сомах составляла 12 процентов, теперь — 6 процентов.

Собственность банка

На льготных условиях можно купить дома, квартиры, коммерческую недвижимость и сельскохозяйственные земли по всему Кыргызстану. Ознакомиться со списком объектов можно на сайте «Бакай Банка» или на сайте объявлений Lalafo.

Контакт-центр 24/7:
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/150444/
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