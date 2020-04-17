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Бизнес

В Джалал-Абадской и Чуйской областях работают выездные кассы «Керемет Банка»

В связи с введением чрезвычайного положения жители ряда населенных пунктов Кыргызской Республики оказались без доступа к банковским услугам. Учитывая сложившуюся ситуацию, «Керемет Банк» по просьбе органов местного самоуправления организовал работу выездных касс в трех отдаленных сельских районах Джалал-Абадской и Чуйской областей на период ЧП:

  • в селе Кара-Дарыя Сузакского района Джалал-Абадской области (режим работы — с 9.00 до 15.00 по понедельникам, средам и пятницам);
  • в селе Барпы Сузакского района Джалал-Абадской области (режим работы — с 9.00 до 15.00 по вторникам и четвергам);
  • в селе Ленинском Чуйской области по адресу: улица Алма-Атинская, 285 (режим работы — с 10.00 до 13.00 с понедельника по пятницу).

Выездные точки обслуживания оказывают следующие банковские услуги:

  • выдача пенсий и социальных пособий;
  • обналичивание денежных средств и проведение операций по банковским платежным картам через POS-терминалы;
  • осуществление денежных переводов для физических лиц;
  • проверка подлинности денежных банкнот и проведение обменных операций с наличной иностранной валютой;
  • прием платежей в бюджет и оплаты услуг;
  • прием платежей от клиентов банка в счет погашения полученных кредитов.

Сотрудники банка, работающие с клиентами, соблюдают все необходимые меры безопасности: банковское оборудование тщательно обрабатывается перед выездом, на местах имеются дезинфицирующие средства и используются индивидуальные средства защиты.

Все вопросы о работе выездных и стационарных точек обслуживания «Керемет Банка» можно уточнить в контакт-центре по телефону (0 312) 55 44 44, через WhatsApp (0 557) 55 44 44 или через обратную связь на сайте.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/150413/
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