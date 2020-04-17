В Джалал-Абадской и Чуйской областях работают выездные кассы «Керемет Банка»

В связи с введением чрезвычайного положения жители ряда населенных пунктов Кыргызской Республики оказались без доступа к банковским услугам. Учитывая сложившуюся ситуацию, «Керемет Банк» по просьбе органов местного самоуправления организовал работу выездных касс в трех отдаленных сельских районах Джалал-Абадской и Чуйской областей на период ЧП:

в селе Кара-Дарыя Сузакского района Джалал-Абадской области (режим работы — с 9.00 до 15.00 по понедельникам, средам и пятницам);

Сузакского района Джалал-Абадской области (режим работы — с 9.00 до 15.00 по понедельникам, средам и пятницам); в селе Барпы Сузакского района Джалал-Абадской области (режим работы — с 9.00 до 15.00 по вторникам и четвергам);

Сузакского района Джалал-Абадской области (режим работы — с 9.00 до 15.00 по вторникам и четвергам); в селе Ленинском Чуйской области по адресу: улица Алма-Атинская, 285 (режим работы — с 10.00 до 13.00 с понедельника по пятницу).

Выездные точки обслуживания оказывают следующие банковские услуги:

выдача пенсий и социальных пособий;

обналичивание денежных средств и проведение операций по банковским платежным картам через POS-терминалы;

осуществление денежных переводов для физических лиц;

проверка подлинности денежных банкнот и проведение обменных операций с наличной иностранной валютой;

прием платежей в бюджет и оплаты услуг;

прием платежей от клиентов банка в счет погашения полученных кредитов.

Сотрудники банка, работающие с клиентами, соблюдают все необходимые меры безопасности: банковское оборудование тщательно обрабатывается перед выездом, на местах имеются дезинфицирующие средства и используются индивидуальные средства защиты.

Все вопросы о работе выездных и стационарных точек обслуживания «Керемет Банка» можно уточнить в контакт-центре по телефону (0 312) 55 44 44, через WhatsApp (0 557) 55 44 44 или через обратную связь на сайте.