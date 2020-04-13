ОАО «Халык Банк Кыргызстан» оказало финансовую помощь медикам

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» оказало финансовую помощь более чем 200 медикам в разных регионах нашей страны. Деньги перечислены напрямую на карты медработников, которые задействованы в борьбе с коронавирусом.

Мы выражаем глубокую благодарность врачам, медсестрам, санитарам, лаборантам и всему медицинскому персоналу, кто сейчас самоотверженно трудится на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией, порой не имея возможности общаться с семьей, круглосуточно спасая здоровье и жизни кыргызстанцев.

О банке:

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» является дочерней компанией АО «Народный Банк Казахстана», который в 2019 году отпраздновал свое 96-летие.

Более 15 лет «Халык Банк Кыргызстан» успешно осуществляет свою деятельность на финансовом рынке Кыргызстана.

На сегодняшний день ОАО «Халык Банк Кыргызстан» имеет 19 отделений по Кыргызстану: в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Кара-Суу, Кара-Балте, Чолпон-Ате, Караколе, Узгене и Ноокате.