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Бизнес

«Бакай Банк»: перевод на карту в Кыргызстан не выходя из дома

«Бакай Банк» продолжает рассказывать о сервисах, полезных в период карантина. Система денежных переводов Contact позволяет переводить деньги с карты на карту, в том числе из стран дальнего зарубежья на карты Visa, «Мир» и «Элкарт» в Кыргызстан.

Способ денежных переводов, о котором пойдет речь, подходит для того, чтобы перевести деньги с иностранной карты VISA/MasterCard/МИР на карту кыргызстанского банка. Если у вас нет банковской карты, «Бакай Банк» выпустит ее для вас.

Скажем, вам нужно отправить перевод на карту родным в Кыргызстане. Вот как это можно сделать:

  1. Войдите на сайт https://online.contact-sys.com и выберите опцию «Отправить на карту». Введите номер карты получателя. Это может быть «Элкарт», «Мир» или Visa, эмитированная кыргызстанским банком.

  1. Введите сумму перевода в долларах, рублях или евро.

  2. Введите данные отправителя — ФИО, серию и номер паспорта.

  1. Введите номер карты отправителя, срок действия и CVC2/CVV2 код карты. Картой отправителя может быть VISA/MasterCard/«Мир» и поддерживать технологию 3D Secure для списания отправляемых средств. Вам на телефон придет секретный код подтверждения, введите его. Перед отправкой система покажет взимаемую комиссию и общую сумму платежа.

  1. Вуаля! Ваш перевод совершен.

  1. Проверить получение денег на карту ваши родные могут в мобильном приложении банка — это Bakai24. Перевод отобразится на счету моментально. Его также будет видно в выписке по карте, которую генерирует приложение.

Ознакомиться с картами «Бакай Банка» можно по ссылке. Помимо получения денежных переводов, платежные карты имеют много плюсов:

  • бесплатный доступ к приложению Bakai24, откуда можно платить за коммунальные услуги, делать переводы, проверять баланс карты, оплачивать мобильную связь, пополнять мобильные кошельки «Элсом», MegaPay, O!Деньги;
  • все карты Visa от «Бакай Банка» оснащены технологией бесконтактной оплаты Visa PayWave;
  • при оплате картой многие магазины делают скидки;
  • обналичивать средства с карты «Бакай Банка» можно не только в широкой собственной сети банкоматов, но и в банкоматах Дружественной сети.

Получить или отправить денежный перевод по системе Contact можно в офисе «Бакай Банка». Список открытых во время ЧП отделений.

Контакт-центр 24/7:
6111 (с мобильных телефонов);
+996 554 006 111 (WhatsApp).
bakai.kg

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Ссылка: https://24.kg/biznes_info/149569/
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