Постинфекционная астения: как восстановиться?

Замечали, что после выздоровления от ОРВИ, гриппа или другой вирусной инфекции еще несколько недель чувствуешь себя вялым, быстро устаешь и даже после сна чувствуешь себя разбитым? Это состояние называется постинфекционная астения (от греческого слова asthenia — «бессилие», «слабость»).

В чем же причина возникновения постинфекционной астении? Причин несколько. Основная в том, что вирусы вырабатывают токсины, из-за которых каждая клетка нашего организма испытывает недостаток кислорода. Из-за этого клетка не может нормально работать, в ней нарушаются все процессы, в том числе процессы «вывоза мусора», то есть каждая клетка оказывается до отказа забитой продуктами окисления (в первую очередь — молочной кислоты). Клетки, до отказа «забитые» продуктами окисления, все хуже и хуже усваивают кислород. Создается «порочный круг», который и формирует основу постинфекционной астении, и самостоятельно выйти из этого порочного круга организму очень трудно.

Преодолеть эту поствирусную разбитость, астению, снова «зарядить батарейку» возможно при помощи препарата «Милдронат® 250 мг», который оптимизирует энергетический обмен в клетках организма, оказывает тонизирующее действие. «Милдронат® 250мг» способствует восстановлению работоспособности при астенических состояниях при физических и умственных перегрузках, то есть «заряжает» нас энергией. С «полной батарейкой» снижается раздражительность, недомогание, утомляемость, открывается «второе дыхание» и появляются энергия и ощущение, что все тебе по силам.

Однако всегда следует помнить, что перед началом приема любых препаратов необходимо проконсультироваться с врачом или провизором в аптеке.

И не торопитесь на работу после болезни, какой бы непродолжительной она ни была! А если уж вышли на работу, то не пытайтесь сделать все в первые дни: не надо сразу подвергать неокрепший организм повышенной нагрузке.

Пусть работа немного подождет. Здоровье важнее! www.mildronat.ru.

Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. РУ KG.3.3.796.04555-2016 от 26.10.2016.

Юлия Борисенко, главный редактор журнала «Жить здорово!»