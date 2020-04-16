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Бизнес

Дезадаптация как фактор постинфекционной астении в современных реалиях

Организм человека — это уникальная саморегулирующаяся система, способная поддерживать свою жизнеспособность в изменяющихся условиях окружающей среды.

В современных реалиях организм человека вынужден работать «на повышенных оборотах», компенсируя его состояние и обеспечивая его работоспособность. С годами наше здоровье не укрепляется само по себе и склонно изнашиваться.

Сильный стресс, переохлаждение, инфекция — то, что может привести к срыву адаптации и болезни. Кто-то перенесет простуду на ногах, а кто-то будет болеть дольше и даже после выздоровления некоторое время испытывать неприятные ощущения и слабость.

В большинстве случаев сегодня болеют на фоне уже ослабленной иммунной системы. С этим связаны растущие цифры астении и синдром хронической усталости. Этому виду астении в большей мере подвержены работающие люди, чей труд требует частых переключений внимания в условиях эмоциональной напряженности, работа с нарушением режима сна, тяжелый и ответственный труд в течение длительного времени, без отпусков и эмоционально-физической разгрузки.

В условиях любой дезадаптации надо поддерживать оптимальный энергетический баланс организма. Милдронат® 250 мг адаптирует метаболизм к изменениям нагрузки и обеспечивает защиту главных продуцентов энергии — митохондрий. Милдронат® 250 мг оптимизирует энергетический метаболизм, устраняя несоответствие доставки и потребности кислорода к клеткам. Он действует как энергокорректор, помогая справиться с умственными и физическими перегрузками в период выздоровления после инфекционных заболеваний.

Напоминаем вам, что перед приемом любых препаратов необходимо проконсультироваться с лечащим врачом или провизором в аптеке.

В сезон простуды и повышенных нагрузок защитите свой адаптационный потенциал с помощью милдроната® и будьте здоровы!

С полной версией статьи профессора кафедры неврологии ГБОУ ВПО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Э.Ю. Соловьевой вы можете ознакомиться на сайте www.mildronat.ru.

Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. РУ KG.3.3.796.04555-2016 от 26.10.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/150199/
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