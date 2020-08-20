Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции?

Вирусы... Самые маленькие живые организмы на нашей планете, но такие могущественные и коварные... Каждый год респираторные вирусы — те, что «предпочитают» наши дыхательные пути, вызывая различные ОРВИ, — становятся виновниками эпидемий разного масштаба. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире ОРВИ заражаются до 100 миллионов человек!

И чаще всего вирусные инфекции не проходят для нашего организма бесследно, оставляя после себя осложнения: поражения различных органов, обострения хронических заболеваний и постинфекционную астению (бессилие, слабость). Последняя является наиболее частым осложнением даже самой легкой вирусной инфекции.

Сильная утомляемость — далеко не единственный симптом этого коварного, изматывающего состояния. В период выздоровления человек может страдать от нарушений сна, головной боли и головокружений; испытывать трудности в концентрации внимания, медленно соображать; ощущать сердцебиение, потливость и скачки артериального давления. Это изматывающее состояние, болезненное бессилие и разбитость могут длиться до нескольких недель! Особенно трудно людям с хроническими заболеваниями: и сама вирусная инфекция проходит у них тяжелее, нанося больший вред организму, и процесс выздоровления труднее и дольше. Например, диабетикам и сердечникам даже после выздоровления от обычной ОРВИ трудно преодолеть состояние слабости и разбитости.

Причина постинфекционной астении — возникшие в результате вирусной интоксикации нарушения в метаболических процессах в организме, с дальнейшим нарушением образования и расходования энергии на клеточном уровне. Из-за токсинов вируса клетки недополучают кислород, перестают нормально работать, не образуя энергии, не избавляясь от продуктов окисления, все хуже и хуже усваивая кислород.

Создается «порочный круг», формирующий основу постинфекционной астении, из которого организму трудно выйти самостоятельно. Говоря простым языком, постинфекционная астения — это дефицит энергии, в которой так нуждается ослабленный организм.

А ведь организму можно помочь путем назначения препарата, улучшающего метаболические процессы и активирующего производство жизненной энергии! Таким препаратам является Милдронат® 250мг. Этот хорошо известный современный безрецептурный препарат европейского производства поможет преодолеть поствирусную разбитость и войти в рабочее состояние после выздоровления.

Как работает Милдронат® 250мг? Он восстанавливает равновесие между доставкой и потребностью клеток в кислороде, устраняет накопление в них токсических продуктов обмена, защищая клетки от повреждения, оказывает общее тонизирующее действие. Милдронат® 250 мг увеличивает энергетический потенциал мышц, сердца, сосудов, улучшает кровообращение, активирует работу центральной нервной системы, и тем самым способствует повышению работоспособности и концентрации внимания при астенических состояниях, сопровождающихся недомоганием и утомляемостью. Его прием способствует значимому улучшению самочувствия, организм приобретает способность выдерживать прежнюю рабочую нагрузку и быстро восстанавливаться после болезни. То есть Милдронат® 250 мг «заряжает нашу батарейку», день за днем возвращая жизненную энергию, которой так не хватает в восстановительном периоде после перенесенной болезни!

Берегите себя и своих близких в наше непростое эпидемиологическое время!

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Имеются противопоказания. Перед применением ознакомитесь с инструкцией по применению. РУ KG.3.3.796.04555-2016 от 26 октября 2016 года. www.mildronat.ru.