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Бизнес

Получите до 30 государственных справок в любое время суток с «Керемет Банком»

«Керемет Банк» как один из флагманов в применении цифровых технологий на финансовом рынке Кыргызстана запускает уникальный и востребованный в условиях карантинных мероприятий в стране сервис — онлайн-площадку по предоставлению государственных и коммерческих услуг.

Marketplace-платформа — это инновационная в своем сегменте разработка, позволяющая в настоящее время выдавать кыргызстанцам в режиме реального времени до 30 официальных государственных справок по самым различным направлениям:

  • транспорт и вождение (официальные сведения о транспортных средствах, водительских удостоверениях, штрафах и прочее);
  • паспорт и удостоверения (справки о паспортных данных, адресной регистрации, бюро находок и прочее);
  • работа, пенсия, налоги (данные по выплатам в бюджет, образовавшимся задолженностям, справки о статусе безработного и прочее);
  • медицина и страхование (информация о застрахованности по ОМС, задолженности по полисам ОМС, получение и оплата полисов ОМС и прочее);
  • недвижимое имущество (выписка из государственного реестра о праве на недвижимое имущество, об истории прав на имущество, технические характеристики недвижимого имущества и прочее);
  • образование (проверка дипломов о высшем и среднем образовании);
  • семья и дети (сведения о семейном статусе, справки на право быть усыновителем, заявление на усыновление и прочее).

Любой из перечисленных документов будет выдан в электронном формате в считанные секунды и в своем большинстве абсолютно бесплатно. 

Для активации выбранной услуги надо зайти по ссылке и ввести свой индивидуальный идентификационный номер (ИНН). А для получения платных государственных услуг потребуется подключить интернет-банкинг «Керемет Банка», который поможет самостоятельно совершать платежи.

«Уже несколько лет наш банк уверенно развивается в направлении digital, — говорит заместитель председателя правления ОАО «Керемет Банк» Нарынбек Алыбаев. — У нас удобные интернет-банкинг и мобильное приложение, с помощью которых можно оплатить до 200 различных услуг. А данный проект можно по праву назвать одним из успешных примеров цифровой коллаборации возможностей банковской и государственной структур, в данном случае «Керемет Банка» и системы межведомственного электронного взаимодействия «Тундук».

Постепенно перечень доступных сервисов на marketplace-платформе «Керемет Банка» будет увеличиваться. В планах по дальнейшему развитию — запустить дополнительный канал продаж для бизнесменов и интернет-магазин с широким перечнем товаров для покупателей с возможностью автоматического онлайн-кредитования клиентов.

Если у вас остались вопросы о данном проекте или других банковских услугах, обращайтесь в контакт-центр «Керемет Банка» по телефону (0 312) 55 44 44 или пишите на call-center@keremetbank.kg.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/148764/
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