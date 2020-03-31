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Бизнес

Получаете зарплату на карту «Элкарт»? Пользуйтесь «Элкарт Мобайл»

Элкарт Мобайл» — приложение, доступное всем держателям карты «Элкарт». В нем можно платить за комуслуги, ТВ, связь, переводить на другие карты «Элкарт» и даже платить в магазинах по QR-коду, объясняет «Бакай Банк. 

«Бакай Банк» продолжает рассказывать о возможностях удаленного доступа к банковским услугам. 

«Элкарт Мобайл» — приложение, доступное в Google play и AppStore. Если у вас есть карта «Элкарт», вы можете подключиться к нему прямо сейчас без обращения в банк.

Если у вас нет карты «Элкарт», вы можете получить перевыпущенную карту моментально в «Бакай Банке», единожды обратившись в филиал.

Что можно сделать в приложении?

  • Перевести деньги со своей карты на любую другую карту «Элкарт» вне зависимости от того, какой банк ее выпустил;
  • пополнить баланс телефона, оплатить комуслуги, интернет, ТВ;
  • оплата государственных платежей в пользу Госрегистрационной службы, Госналоговой службы, Соцфонда, государственной страховой организации;
  • оплата по QR-коду. Для оплаты потребуется открыть приложение, отсканировать QR-код в кафе/магазине/на заправке с помощью камеры смартфона;
  • получить доступ к государственным информационным сервисам: проверка автомобиля по номеру, проверка диплома о высшем образовании, проверка аттестата о среднем образовании, наличие документа в бюро находок, сведения о статусе водительских удостоверений, проверка штрафов по ПДД, сведения о статусе паспорта.

Регистрация в приложении потребует две минуты.

Ссылка на скачивание в Apple Store.

Ссылка на скачивание в Google play

Для связи 24/7
6111 (с мобильных телефонов);
+996 554 006 111 (WhatsApp);
+996 (312) 61 00 61. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/148650/
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