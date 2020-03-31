Получаете зарплату на карту «Элкарт»? Пользуйтесь «Элкарт Мобайл»

Элкарт Мобайл» — приложение, доступное всем держателям карты «Элкарт». В нем можно платить за комуслуги, ТВ, связь, переводить на другие карты «Элкарт» и даже платить в магазинах по QR-коду, объясняет «Бакай Банк.
«Бакай Банк» продолжает рассказывать о возможностях удаленного доступа к банковским услугам.
«Элкарт Мобайл» — приложение, доступное в Google play и AppStore. Если у вас есть карта «Элкарт», вы можете подключиться к нему прямо сейчас без обращения в банк.
Если у вас нет карты «Элкарт», вы можете получить перевыпущенную карту моментально в «Бакай Банке», единожды обратившись в филиал.
Что можно сделать в приложении?
- Перевести деньги со своей карты на любую другую карту «Элкарт» вне зависимости от того, какой банк ее выпустил;
- пополнить баланс телефона, оплатить комуслуги, интернет, ТВ;
- оплата государственных платежей в пользу Госрегистрационной службы, Госналоговой службы, Соцфонда, государственной страховой организации;
- оплата по QR-коду. Для оплаты потребуется открыть приложение, отсканировать QR-код в кафе/магазине/на заправке с помощью камеры смартфона;
- получить доступ к государственным информационным сервисам: проверка автомобиля по номеру, проверка диплома о высшем образовании, проверка аттестата о среднем образовании, наличие документа в бюро находок, сведения о статусе водительских удостоверений, проверка штрафов по ПДД, сведения о статусе паспорта.
Регистрация в приложении потребует две минуты.
Ссылка на скачивание в Google play
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