18:27
USD 80.20
EUR 88.31
RUB 1.03
Бизнес

До 12 процентов в год — копите с «Бакай Банком»

Разместить средства в «Бакай Банке» — выгодно, просто и надежно. Ставки до 12% в год, минимальная сумма — 5 тысяч сомов. А еще можно обналичивать, пополнять, начислять проценты на проценты, открывать депозиты на несовершеннолетних и пенсионеров.

Условия принятия депозитов и действующих депозитов, сумма которых превышает $100 тысяч или эквивалент в другой валюте, могут определяться банком индивидуально.

Подробнее о депозитах на сайте «Бакай Банка»

Открывая вклад, вы также получаете дебетовую карту VISA или «Элкарт» в валюте открываемого вклада бесплатно. Вы сможете использовать карту для снятия процентов со вклада, для использования приложений Bakai24 и/или «Элкарт Мобайл», оплаты услуг онлайн, совершения покупок.

Все вклады застрахованы в порядке, размерах и на условиях, установленных законом о защите банковских вкладов (депозитов) № 78 от 7 мая 2008 года.

Для связи 24/7
6111 (с мобильных телефонов);
+996 554 006 111 (WhatsApp);
+996 (312) 61 00 61.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/148549/
просмотров: 514
Версия для печати
Материалы по теме
«Бакай Банк»: Как получить перевод «Золотая Корона» не выходя из дома
Азамат Акенеев: Держать деньги дома — большой риск
«Бакай Банк» идет навстречу заемщикам из-за коронавируса (обновлено)
«Бакай Банк» продает недвижимость в Бишкеке по сниженным ценам
Конкурс для школьников от «Бакай Банка»: призовой фонд — 55 тысяч сомов!
6 фактов об исламском финансировании от Чубака ажы Жалилова
300 тысяч сомов без залога — только в «Бакай Банке»
Почему важно помогать развитию бизнеса. 8 вопросов банкиру
Кадыр Маликов: Банк должен быть заинтересован в том, чтобы было больше богатых
Прошло размещение акций 22-й эмиссии «Бакай Банка»
Популярные новости
Мобильный оператор&nbsp;О! поддержит учителей и&nbsp;школьников на&nbsp;дистанционном обучении Мобильный оператор О! поддержит учителей и школьников на дистанционном обучении
Выдержит&nbsp;ли мобильная сеть в&nbsp;Кыргызстане &laquo;карантинные&raquo; нагрузки? Выдержит ли мобильная сеть в Кыргызстане «карантинные» нагрузки?
&laquo;Бакай Банк&raquo;: Как получить перевод &laquo;Золотая Корона&raquo; не&nbsp;выходя из&nbsp;дома «Бакай Банк»: Как получить перевод «Золотая Корона» не выходя из дома
Рекомендации от&nbsp;Dos Credobank Рекомендации от Dos Credobank
Бизнес
До&nbsp;12&nbsp;процентов в&nbsp;год&nbsp;&mdash; копите с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; До 12 процентов в год — копите с «Бакай Банком»
Обучайтесь в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; со&nbsp;смартфона бесплатно даже при нулевом балансе Обучайтесь в «Мой О!» со смартфона бесплатно даже при нулевом балансе
Beeline запустил бесплатную доставку сим-карт и&nbsp;пополнение баланса Beeline запустил бесплатную доставку сим-карт и пополнение баланса
Мобильный оператор&nbsp;О! поддержит учителей и&nbsp;школьников на&nbsp;дистанционном обучении Мобильный оператор О! поддержит учителей и школьников на дистанционном обучении
30 марта, понедельник
18:26
Среди заразившихся коронавирусом девять детей, двое — в возрасте до года Среди заразившихся коронавирусом девять детей, двое — в...
18:05
Госкомиссия просит сообщать о нарушениях режима ЧП в религиозных заведениях
18:00
В Чуйской области задержана машина с фальшивым пропуском на передвижение
17:58
Активист заявил о долгах организациям здравоохранения. Минфин отрицает
17:54
Телеуроки, связь по WhatsApp. Как будут учиться школьники в условиях ЧС и ЧП