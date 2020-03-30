Разместить средства в «Бакай Банке» — выгодно, просто и надежно. Ставки до 12% в год, минимальная сумма — 5 тысяч сомов. А еще можно обналичивать, пополнять, начислять проценты на проценты, открывать депозиты на несовершеннолетних и пенсионеров.

Условия принятия депозитов и действующих депозитов, сумма которых превышает $100 тысяч или эквивалент в другой валюте, могут определяться банком индивидуально.

Подробнее о депозитах на сайте «Бакай Банка»

Открывая вклад, вы также получаете дебетовую карту VISA или «Элкарт» в валюте открываемого вклада бесплатно. Вы сможете использовать карту для снятия процентов со вклада, для использования приложений Bakai24 и/или «Элкарт Мобайл», оплаты услуг онлайн, совершения покупок.

Все вклады застрахованы в порядке, размерах и на условиях, установленных законом о защите банковских вкладов (депозитов) № 78 от 7 мая 2008 года.

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