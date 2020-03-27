«Бакай Банк»: Как получить перевод «Золотая Корона» не выходя из дома

Перевести деньги «Золотой Короной» из России в Кыргызстан можно не выходя из дома. Все, что вам потребуется, — телефон и банковская карта Visa или «Элкарт». Объясняет «Бакай Банк».

Как получить перевод онлайн и зачислить его на карту?

Зайдите на сайт «Золотой Короны» или скачайте приложение «Денежные переводы». Приложение доступно в App Store и Play Market. Авторизируйтесь на сайте или в приложении по номеру телефона, который указал отправитель перевода. Это важно. Нажмите кнопку «Получить перевод на карту». Введите свои ФИО так, как указал отправитель перевода. Укажите номер банковской карты. Клиенты «Бакай Банка» могут получить перевод на карту Visa и «Элкарт». Нажмите «Зачислить на карту».

Как отправить в Кыргызстан перевод с карты, выпущенной в России?

Зайдите на сайт «Золотой Короны» или скачайте приложение «Денежные переводы». Приложение доступно в App Store и Play Market. Выберите страну назначения — Кыргызстан, выберите страну, где была выпущена ваша карта, — Россия. Введите сумму и валюту (перевод будет выполнен по курсу в рублях). Введите данные человека, который будет получать перевод в Кыргызстане. Заполните свои данные: ФИО, номер телефона, адрес регистрации и дату рождения. Вам на телефон придет код подтверждения. Введите его. Проверьте все внесенные данные и нажмите кнопку «Далее». Для оплаты используйте карту, которая поддерживает технологию 3D Secure. Перевод можно совершить с карты любого российского банка. Заполните данные карты: номер карты, срок действия карты, трехзначный цифровой код CVC2/CVV2 (расположен на обратной стороне карты). Нажмите кнопку «Оплатить». На странице вашего банка в поле «Пароль» введите секретный код к вашей карте (вы получите его в сообщении). После ввода секретного кода нажмите кнопку «Оплатить».

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