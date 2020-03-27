«Бакай Банк»: Как получить перевод «Золотая Корона» не выходя из дома

Перевести деньги «Золотой Короной» из России в Кыргызстан можно не выходя из дома. Все, что вам потребуется, — телефон и банковская карта Visa или «Элкарт». Объясняет «Бакай Банк».
Как получить перевод онлайн и зачислить его на карту?
- Зайдите на сайт «Золотой Короны» или скачайте приложение «Денежные переводы». Приложение доступно в App Store и Play Market.
- Авторизируйтесь на сайте или в приложении по номеру телефона, который указал отправитель перевода. Это важно.
- Нажмите кнопку «Получить перевод на карту».
- Введите свои ФИО так, как указал отправитель перевода.
- Укажите номер банковской карты. Клиенты «Бакай Банка» могут получить перевод на карту Visa и «Элкарт». Нажмите «Зачислить на карту».
Как отправить в Кыргызстан перевод с карты, выпущенной в России?
- Зайдите на сайт «Золотой Короны» или скачайте приложение «Денежные переводы». Приложение доступно в App Store и Play Market.
- Выберите страну назначения — Кыргызстан, выберите страну, где была выпущена ваша карта, — Россия. Введите сумму и валюту (перевод будет выполнен по курсу в рублях).
- Введите данные человека, который будет получать перевод в Кыргызстане.
- Заполните свои данные: ФИО, номер телефона, адрес регистрации и дату рождения.
- Вам на телефон придет код подтверждения. Введите его.
- Проверьте все внесенные данные и нажмите кнопку «Далее». Для оплаты используйте карту, которая поддерживает технологию 3D Secure. Перевод можно совершить с карты любого российского банка.
- Заполните данные карты: номер карты, срок действия карты, трехзначный цифровой код CVC2/CVV2 (расположен на обратной стороне карты). Нажмите кнопку «Оплатить».
- На странице вашего банка в поле «Пароль» введите секретный код к вашей карте (вы получите его в сообщении). После ввода секретного кода нажмите кнопку «Оплатить».
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