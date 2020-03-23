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Бизнес

Азамат Акенеев: Держать деньги дома — большой риск

Фото Фото Эркеайым Адиковой. Азамат Акенеев

Эксперт Совета по развитию бизнеса и инвестиций Азамат Акенеев рассказал, как обезопасить сбережения в кризис. В частности, экономист рекомендует не хранить деньги дома, доверять крупным устойчивым банкам, а также разделять сбережения по валютам.

Азамат Акенеев считает, что кыргызстанская финансовая система устойчива, ведь за много лет ни один банк не был признан банкротом.

«В основном это связано с тем, что у нас достаточно строгие требования в банковской системе, в первую очередь со стороны Национального банка», — говорит он.

Эксперт отмечает, что хранить деньги наличными дома — небезопасно как с точки зрения валютных колебаний, так и с точки зрения угрозы кражи.

«Держать деньги дома — большой риск. Однозначно, что, когда деньги дома, они находятся в меньшей защищенности, чем те, которые вы храните в банке», — считает экономист.

Акенеев отмечает, что все банковские вклады застрахованы, а вкладчики защищены законом.

Он также рекомендует отдавать приоритет крупным банкам с положительной репутацией и большим уставным капиталом, который и является гарантом прочности финансового учреждения.

Советы экономиста

Азамат Акенеев рекомендует диверсифицировать риски при хранении крупных сумм.

«Если у вкладчика большие суммы, не стоит держать «яйца в одной корзине», лучше положить средства в несколько крупных банков», — отмечает он.

По мнению эксперта, выбор валюты индивидуальный и зависит от того, какую цель преследует человек. Если необходимо не только накопить, но и заработать на процентах, то вклады в национальной валюте в кыргызстанских банках приносят до 12 процентов в год.

«Если человек желает иметь высокий доход, тогда, конечно, в сомах намного выше ставки по депозитам. Советую создать мультивалютную корзину: часть средств держать в одной валюте, часть — в другой, часть — в национальной. Если даже одна валюта падает, то другая всегда растет. Это наиболее безопасный способ», — говорит Акенеев.

Также он считает, что помимо хранения сбережений в валюте, есть смысл часть средств перевести в драгметаллы — обезличенные металлические счета (ОМС) или мерные слитки. ОМС предлагают финансовые организации — «Бакай Банк» и «Айыл Банк», мерные слитки можно приобрести в «Капитал Банке», «Кыргызкоммерцбанке», «Айыл Банке», «Коммерческом банке Кыргызстан» и «Бакай Банке».
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/147678/
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