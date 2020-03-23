«Керемет Банк» информирует клиентов о переходе на сокращенный график работы

Уважаемые клиенты «Керемет Банка»!

С 22 марта 2020 года в Кыргызской Республике введен режим чрезвычайной ситуации. Наша с вами основная задача на сегодня — помочь государству и кыргызскому народу не допустить распространения COVID-19 в нашей стране.

Учитывая сложившуюся ситуацию, в целях предупреждения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в Кыргызстане в ОАО «Керемет Банк» принято решение с 23 марта сократить график работы филиалов и сберкасс с 9.00 до 16.00 в будние дни.

К большому сожалению, COVID-19 меняет планы не только Кыргызстана, но и всего мира. Как один из лидеров в республике по количеству выпущенных пластиковых карт, числу офисов и банковского оборудования «Керемет Банк» прилагает все усилия, чтобы не оставить своих клиентов без доступа к банковским продуктам. Сотрудники филиальной сети продолжат расчетно-кассовое обслуживание в офисах банка, но при этом призывают своих клиентов не выходить из дома без особой необходимости и использовать удобные круглосуточные каналы дистанционного банковского обслуживания ОАО «Керемет Банк», в том числе мобильный и интернет-банкинг.

Сотрудники «Керемет Банка» приложат все возможные усилия, чтобы постараться обеспечить бесперебойную работу многочисленной сети банкоматов и терминалов. Контакт-центр продолжит консультировать клиентов в режиме 24/7.

В настоящее время для «Керемет Банка» защита здоровья клиентов и сотрудников стоит на первом месте. «Керемет Банк» рекомендует всем кыргызстанцам придерживаться рекомендаций ВОЗ и штаба КР по COVID-19. В данной ситуации каждый гражданин должен проявить личную ответственность: без острой необходимости не выходить из дома, позаботиться о своем здоровье и не допустить дальнейшего распространения коронавируса.

Обо всех изменениях в графике работы банк обязательно проинформирует своих клиентов дополнительно. В случае возникновения вопросов их всегда можно адресовать в круглосуточный контакт-центр по телефону (0312) 55 44 44 или написать через сайт.

С уважением и заботой команда «Керемет Банка».