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Бизнес

«Бакай Банк» идет навстречу заемщикам из-за коронавируса (обновлено)

Уважаемые клиенты!

Банк получил очень большое количество заявлений на реструктуризацию кредитов. Поэтому сейчас просим обращаться с заявлением, только если ваш бизнес приостановил деятельность, у вас нет иных доходов или это напрямую связано с мерами по предотвращению распространения коронавируса.

Все остальные заявки будут рассмотрены в порядке очереди.

Банк также снижает количество сотрудников, одновременно находящихся в офисе, контакты для связи онлайн 24/7: 6111 (с мобильных телефонов), +996 554 006 111 (Whatsapp)

Просим проявить понимание и благодарим за доверие! 

«Бакай Банк» реструктуризировал кредиты клиентам, которые были вынуждены приостановить свою бизнес-деятельность из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Пересмотр условий по кредитам — бесплатный. Для изменения условий кредита обратитесь в банк.

«Бакай Банк» готов рассмотреть изменение условий по кредитам на три месяца и более, если бизнес клиента пострадал от карантина из-за COVID-19.

Напишите заявление, чтобы реструктуризировать кредит, если прежние условия ввиду объективных причин вам не подходят.

Например, «Бакай Банк» уже пошел навстречу заемщикам, чей бизнес связан со скоплением большого количества людей (ночные клубы, рестораны) и которые приостановили работу из-за карантина.

Важно, что отмена штрафов за просрочку, введена на национальном уровне. Для любых изменений по условиям нужно написать индивидуальное заявление.

Санитарные меры в отделениях банка

Все сотрудники банка получают индивидуальные санитайзеры. «Бакай Банк» также увеличил частоту влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств, а также снабдил сотрудников, работающих с клиентами, масками.

Отделения «Бакай Банка» работают в прежнем режиме, кроме сберкасс в торговых центрах и на рынках, закрытых на карантин. 

Мобильный банкинг, интернет-банкинг для юридических лиц, терминалы и банкоматы и круглосуточный кол-центр также работают в обычном режиме.

Контакты для связи 24/7:
6111 (с мобильных телефонов)
+996 554 006 111 (Whatsapp)
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/147173/
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