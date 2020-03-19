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Бизнес

Как оплатить услуги не выходя из дома? Через онлайн-банкинг «Керемет Банка»!

Мобильный и интернет-банкинг «Керемет Банка» — это не только удобно, но еще и безопасно. Дистанционное обслуживание позволяет клиентам банка получать более 200 сервисов не выходя из дома. Причем все онлайн-услуги доступны на трех языках: кыргызском, русском и английском.

Для постоянных пользователей онлайн-ресурсов «Керемет Банка» мобильный и интернет-банкинг уже давно стали незаменимыми помощниками.

В одно мгновение, не выходя из дома и не прикасаясь к наличным деньгам, вы можете:

  • пополнить баланс телефона и электронный кошелек;
  • перевести деньги со своей карты на карты других банков;
  • оплатить коммунальные услуги, интернет и другие популярные сервисы;
  • погасить кредит;
  • пополнить единую платежную карту «Тулпар» для проезда в муниципальном транспорте;
  • самостоятельно зачислить перевод «Золотая Корона» на карты «Элкарт» или VISA «Керемет Банка».

Самое приятное, что часть платежей и переводов осуществляется без комиссии, то есть бесплатно!

Одно из бесспорных преимуществ — клиенты могут самостоятельно настроить услугу «автоплатеж», благодаря которой система автоматически будет снимать с баланса одинаковую сумму в установленные дни и оплачивать выбранные услуги. При этом все совершенные операции будут подтверждаться документальными выписками в режиме реального времени.

Постоянно совершенствуя мобильный и интернет-банкинг, «Керемет Банк» регулярно добавляет полезные функции для самообслуживания клиентов. Например, в настоящий момент необязательно приходить в офис банка, чтобы подключить СМС-информирование на карты «Элкарт» и VISA, а также интернет-платежи на VISA. Это можно сделать самостоятельно через интернет-банкинг или мобильное приложение.

Проявляя заботу о здоровье клиентов, мы приглашаем всех воспользоваться бесспорно удобными функциями мобильного и интернет-банкинга «Керемет Банка» и на практике оценить многофункциональность и полезность данных дистанционных сервисов.

Обращаем ваше внимание, что все точки обслуживания «Керемет Банка» продолжают работать согласно обычному графику работы и применяют все необходимые меры для недопущения распространения COVID-19 в Кыргызстане. Во всех филиалах и сберкассах проводится регулярная уборка помещений с использованием хлорсодержащих средств, а также установлены антисептические средства для клиентов и сотрудников.

Все возникшие вопросы о работе и услугах «Керемет Банка» можно адресовать в круглосуточный контакт-центр по телефону +996312554444.

Берегите себя и своих близких!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/147158/
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