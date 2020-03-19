«Бакай Банк» продает недвижимость в Бишкеке по сниженным ценам

«Бакай Банк» реализует недвижимость (прочую собственность банка) в Бишкеке по сниженным ценам. Купить можно наличным расчетом, в рассрочку и в ипотеку на выгодных условиях.

3-комнатная квартира Бишкек, проспект Мира, дом № 82/1, пересечение с проспектом Масалиева, напротив ТЦ «Ала-Арча». Общая полезная площадь 126,7 квадратных метра, жилой площадью 86,1 квадратных метра, на пятом этаже из девяти, с ремонтом, частично имеется мебель. Цена: 6 700 000 сомов

Жилой дом с земельным участком Литер-А общей полезной площадью 89,6 квадратных метра, жилой площадью 41,5 квадратных метра; Литер-Б общей полезной площадью 212,7 квадратных метра, жилой площадью 89,4 квадратных мера, на земельном участке мерой 700,0 квадратных метров по адресу: Бишкек, Киргизия-1, улица Самойленко, дом № 50. Цена: 13 800 000 сомов

2-комнатная квартира под самоотделку Бишкек, улица Абая (пересекает улицу Ахунбаева), дом № 18, квартира 23, 7-й этаж, общей проектной площадью 72,28 квадратных метра. Цена: 2 720 000 сомов

2-комнатная квартира Бишкек, улица Масалиева, дом № 35, квартира 24. Общая площадь — 92,8 квадратных метра, жилая — площадью 47,4 квадратных метра. Цена: 5 820 000 сомов

3-комнатная квартира Бишкек, улица Байтика Баатыра, дом № 53, квартира 38 (пересечение улиц Байтика Баатыра/Горького). Общая площадь — 119,0 квадратных метров, жилой площадью 72,5 квадратных метра. Квартира расположена на 4-м этаже в 15-этажном многоквартирном доме. Все коммуникации. Развитая инфраструктура. Цена: 6 905 000 сомов

Часть жилого дома Бишкек, улица Кудрука, 82а (район кафе «Фаиза»). Фактически имеются четыре изолированные жилые комнаты и пять служебных помещений, холл, коридор, кухня, санузел и прихожая. Общая площадь данной (80/100) части дома — 119,2 квадратных метра, в том числе жилая — 65,9 квадратных метра, служебная — 53,3 квадратных метра. Объект оборудован централизованными системами электроснабжения, холодного водоснабжения, газоснабжения, горячее водоснабжение автономное от электричества, отопление автономное комбинированное (от электричества, газа и твердого топлива). Цена: 5 466 000 сомов

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