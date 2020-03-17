«Бакай Банк» объявляет конкурс с призовым фондом 55 тысяч сомов для школьников и студентов.

Для победы нужно снять видео, в котором следует объяснить финансово-экономический термин и набрать наибольшее количество просмотров в соцсети TikTok. Конкурс проходит в рамках Всемирной недели денег.

В период с 20 по 3 апреля 2020 года пройдет конкурс «Бакай Банка» для школьников и студентов (граждан Кыргызской Республики в возрасте до 25 лет). Награда за первое место — 25 тысяч сомов, за второе — 20 тысяч сомов, за третье — 10 тысяч сомов в виде первоначального взноса на депозите.

Условия просты:

Cнять остроумный видеоролик на кыргызском или русском языке, объясняющий финансово-экономический термин. Опубликовать его в соцсети TikTok c хештегами #GMW2020 #bakaibank (и больше никакими). Набрать наибольшее количество просмотров. Результаты — 3 апреля.

Рекомендованные термины:

пин-код;

банк;

депозит;

кредит;

инфляция;

валюта;

денежный перевод;

ценные бумаги;

бюджет.

Приз будет выдан в форме депозита на имя победителя с первоначальным капиталом 25, 20 и 10 тысяч сомов. Депозит «Детский» на имя несовершеннолетнего открывается с законным представителем либо с одним из родителей, совершеннолетние победители получат приз в виде депозита «Срочный».

Онлайн-конкурс «Бакай Банка» проходит в рамках Всемирной недели денег.

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