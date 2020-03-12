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Бизнес

300 тысяч сомов без залога — только в «Бакай Банке»

До 300 тысяч сомов на любые цели теперь можно получить в «Бакай Банке» без залога. Такое предложение можно назвать уникальным для рынка Кыргызстана.

«Бакай Банк» повысил максимальную сумму по продукту «Супер-Экспресс» — теперь в этом банке можно получить не 200, а 300 тысяч без какого-либо залога.

Заявка рассматривается за один-два дня. Получить кредит могут лица 21–65 лет, способные подтвердить доход патентом, свидетельством о регистрации ИП или справкой о доходах. Деньги выдаются на срок от трех месяцев до двух лет. Для получения суммы свыше 50 тысяч сомов потребуется поручитель.

Погашение: аннуитет согласно установленному графику.

Свяжитесь с «Бакай Банком», чтобы получить до 300 тысяч без залога!

Контакты для связи:

6111 (с мобильных)
+996 554 00 61 11 Whats App
+996 312 61 00 61
bakai.kg
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/146246/
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