Сегодня, 10 марта, состоялась церемония подписания договора о сотрудничестве между Кыргызским футбольным союзом (КФС) и обществом с ограниченной ответственностью «Каганат Инвест». Согласно условиям договора, подписанного президентом КФС Канатбеком Маматовым и генеральным директором компании «Каганат Инвест» Нурбеком Осмоновым, последняя стала генеральным спонсором Кыргызского футбольного союза.

Выражая слова благодарности в адрес компании, Канатбек Маматов особо отметил, что «сегодня количество организаций, готовых поддерживать футбол, не так много. В этой связи вклад компании в развитие футбола является особо ценным. Желание компании особенно поддерживать юных спортсменов, создавать всяческие условия для роста профессиональных футболистов также заслуживает слов благодарности и признательности».

Футбол — это в первую очередь здоровый образ жизни, а значит, интерес общества к спорту должен неуклонно расти. Канатбек Маматов

Вместе со словами благодарности он подчеркнул, что «Каганат Инвест» является компанией, которая осуществляет вклад в экономику страны, создавая новые производства и, соответственно, новые рабочие места. В планах компании в этом году — открыть машиностроительный завод и текстильную фабрику, где будет создано несколько тысяч рабочих мест для граждан республики. Компания отлично понимает, что от уровня развития экономики зависит успешное развитие и сферы отечественного спорта.

В новом футбольном сезоне в высшем дивизионе страны померятся силами девять команд, одной из которых является команда вновь созданного футбольного клуба «Каганат». Получив разрешение на участие в чемпионате республики, ФК «Каганат» должен усилить конкурентную борьбу и повысить интерес к соревнованию.

Компания «Каганат Инвест» будет базировать свой футбольный клуб в Академии имени Асылбека Момунова в Оше.

Помимо содержания основной команды, компания берет на себя обязательства и по полному содержанию юных воспитанников академии и созданию для них всевозможных условий для развития.

«Мы замечаем, что в последнее время футбол в Кыргызстане становится все популярнее и с каждым днем добивается новых результатов. Наше участие в развитии спорта № 1 в мире — футбола — дает нам повод для гордости. Тем более что ранее компания «Ихлас», которая входит в холдинг «Каганат Инвест», выступала в качестве генерального спонсора Федерации футбола и оказала ей значительную финансовую поддержку в 2019 году. Со своей стороны мы будем прилагать все усилия для воспитания новых футбольных талантов, которые будут в будущем приносить пользу, играя за наши сборные команды. Вновь созданный футбольный клуб «Каганат» должен будет стать достойным соперником на чемпионате Кыргызстана и, я надеюсь, будет вести борьбу за самые высокие места», — сказал генеральный директор компании «Каганат Инвест» Нурбек Осмонов.