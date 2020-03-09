16:37
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

Выгодные денежные SWIFT-переводы в Казахстан, Россию, Грузию и Узбекистан

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» запустил выгодные тарифы по системе SWIFT на переводы в Казахстан, Россию, Грузию и Узбекистан. Мы стараемся быть ближе к нашим клиентам, поэтому постоянно улучшаем свои услуги и продукты.

Условия переводов внутри группы «Халык» в АО «Народный Банк Казахстана», АКБ Tenge Bank, АО «Москоммерцбанк», «АО «Халык Банк Грузия»:

Более подробную информацию можно получить по телефонам контакт-центра:

  • +996 312 988 330;
  • +996 555 988 330;
  • +996 770 988 330;
  • +996 706 988 330.

 

О банке:

  • ОАО «Халык Банк Кыргызстан» является дочерней компанией АО «Народный Банк Казахстана», который в 2019 году отпраздновал свое 96-летие. 
  • Уже более 15 лет «Халык Банк Кыргызстан» успешно осуществляет свою деятельность на финансовом рынке Кыргызстана. 
  • На сегодняшний день ОАО «Халык Банк Кыргызстан» имеет 19 отделений по всему Кыргызстану: в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Кара-Суу, Кара-Балте, Чолпон-Ате, Караколе, Узгене, и Ноокате. 
  • «Халык Банк Кыргызстан» имеет статус универсального банка и осуществляет свою деятельность на основе банковской лицензии № 044. 
  • Для обслуживания клиентов банка в межгосударственных расчетах, установлены корреспондентские отношения с крупнейшими банками Германии, России и Казахстана. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/145932/
просмотров: 80
Версия для печати
Материалы по теме
ИПОТЕКА 15: «Халык Банк Кыргызстан» объявил о запуске новой акции
«Халык Банк Кыргызстан» продолжает помогать выпускникам детских домов
«Халык Банк Кыргызстан» ААК уставдык капиталын 1,2 миллиард сомго чейин көбөйтөт
ОАО «Халык Банк Кыргызстан» объявило о намерении увеличить уставной капитал
«Халык Банк» — генеральный спонсор чемпионата КР по футзалу на сезон 2019-2020
Всемирный день сбережений: День открытых дверей в ОАО «Халык Банк Кыргызстан-Ош»
Проект «Стипендия»: «Халык Банк Кыргызстан» помогает выпускникам детских домов
Заботимся о старшем поколении: благотворительная акция ко Дню пожилых людей
АВТОкредиты от «Халык Банк Кыргызстан» и KIA Motors
«Халык Банк Кыргызстан»: Помогаем в озеленении нового парка на Южной магистрали
Популярные новости
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; поздравляет с&nbsp;Международным женским днем 8&nbsp;Марта! ОАО «Кыргызтелеком» поздравляет с Международным женским днем 8 Марта!
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; продолжает строительство высокоскоростных оптических сетей ОАО «Кыргызтелеком» продолжает строительство высокоскоростных оптических сетей
Выборы-2020. Вниманию политических партий Выборы-2020. Вниманию политических партий
Купи смартфон Samsung в&nbsp;O!Store, получи Power Bank в&nbsp;подарок! Купи смартфон Samsung в O!Store, получи Power Bank в подарок!
Бизнес
Выгодные денежные SWIFT-переводы в&nbsp;Казахстан, Россию, Грузию и&nbsp;Узбекистан Выгодные денежные SWIFT-переводы в Казахстан, Россию, Грузию и Узбекистан
Почему важно помогать развитию бизнеса. 8&nbsp;вопросов банкиру Почему важно помогать развитию бизнеса. 8 вопросов банкиру
&laquo;1+1&raquo;: При покупке в&nbsp;O!Store одного аксессуара второй&nbsp;&mdash; В&nbsp;ПОДАРОК! «1+1»: При покупке в O!Store одного аксессуара второй — В ПОДАРОК!
UFC 248: Смотрите два титульных боя на&nbsp;UFC ТВ&nbsp;в&nbsp;это воскресенье&nbsp;&mdash; только в&nbsp;O!TV UFC 248: Смотрите два титульных боя на UFC ТВ в это воскресенье — только в O!TV
9 марта, понедельник
16:36
Падение рубля и тенге. Ситуация на валютном рынке Кыргызстана стабильная Падение рубля и тенге. Ситуация на валютном рынке Кыргы...
16:31
Выгодные денежные SWIFT-переводы в Казахстан, Россию, Грузию и Узбекистан
16:27
Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды
16:19
Марш за права женщин. Омбудсмен просит уволить нарушивших закон милиционеров
16:02
Перенесенный концерт афротеноров Gugulethu состоится на этой неделе