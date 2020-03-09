Выгодные денежные SWIFT-переводы в Казахстан, Россию, Грузию и Узбекистан

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» запустил выгодные тарифы по системе SWIFT на переводы в Казахстан, Россию, Грузию и Узбекистан. Мы стараемся быть ближе к нашим клиентам, поэтому постоянно улучшаем свои услуги и продукты.

Условия переводов внутри группы «Халык» в АО «Народный Банк Казахстана», АКБ Tenge Bank, АО «Москоммерцбанк», «АО «Халык Банк Грузия»:

Более подробную информацию можно получить по телефонам контакт-центра:

+996 312 988 330;

+996 555 988 330;

+996 770 988 330;

+996 706 988 330.

О банке: