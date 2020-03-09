Выгодные денежные SWIFT-переводы в Казахстан, Россию, Грузию и Узбекистан

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» запустил выгодные тарифы по системе SWIFT на переводы в Казахстан, Россию, Грузию и Узбекистан. Мы стараемся быть ближе к нашим клиентам, поэтому постоянно улучшаем свои услуги и продукты.
Условия переводов внутри группы «Халык» в АО «Народный Банк Казахстана», АКБ Tenge Bank, АО «Москоммерцбанк», «АО «Халык Банк Грузия»:
Более подробную информацию можно получить по телефонам контакт-центра:
- +996 312 988 330;
- +996 555 988 330;
- +996 770 988 330;
- +996 706 988 330.
О банке:
- ОАО «Халык Банк Кыргызстан» является дочерней компанией АО «Народный Банк Казахстана», который в 2019 году отпраздновал свое 96-летие.
- Уже более 15 лет «Халык Банк Кыргызстан» успешно осуществляет свою деятельность на финансовом рынке Кыргызстана.
- На сегодняшний день ОАО «Халык Банк Кыргызстан» имеет 19 отделений по всему Кыргызстану: в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Кара-Суу, Кара-Балте, Чолпон-Ате, Караколе, Узгене, и Ноокате.
- «Халык Банк Кыргызстан» имеет статус универсального банка и осуществляет свою деятельность на основе банковской лицензии № 044.
- Для обслуживания клиентов банка в межгосударственных расчетах, установлены корреспондентские отношения с крупнейшими банками Германии, России и Казахстана.