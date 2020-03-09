14:00
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

Почему важно помогать развитию бизнеса. 8 вопросов банкиру

В условиях современной экономики малый и средний бизнес практически не может обойтись без кредитов. Конкуренция на банковском рынке Кыргызстана по предоставлению займов бизнесменам очень высока. У «Бакай Банка» число получателей кредита растет ежегодно. Все потому, что он подходит к каждому клиенту индивидуально. Почему бизнесменам выгодно брать кредиты у «Бакай Банка», разбираемся с заместителем председателя правления этого финансового учреждения Русланом Кагировым.

1

Какие кредиты «Бакай Банк» предоставляете для малого и среднего бизнеса?

В первую очередь на развитие бизнеса, для пополнения оборотного капитала или приобретения основных средств. Также мы участвуем:

  • в программах Российско-Кыргызского фонда развития по кредитованию малого и среднего бизнеса;
  • в программе правительства Кыргызстана по кредитованию экспортно-ориентированных предприятий и импортозамещающего производства;
  • в программе гарантийного фонда, который предоставляет гарантии тем бизнесменам, которым недостаточно залогового обеспечения.

Подробнее о кредитах для бизнеса на сайте «Бакай Банка»

2

Каковы условия получения этих кредитов?

Основные условия стандартные:

  • первое, это наличие бизнеса, который на момент заявки существует не менее 6-12 месяцев и приносит прибыль;
  • второе, бизнес должен осуществлять свою деятельность на территории Кыргызстана, чтобы мы могли отслеживать платежеспособность наших заемщиков;
  • третье, для получения больших кредитных сумм должно быть залоговое имущество. В основном недвижимость. Также дополнительно мы можем брать в залог оборудование, технику, а в некоторых случаях — товары в обороте.

Кредиты на малые суммы мы можем выдавать и без залогового обеспечения.

3

Каков размер малых кредитов?

Наши заемщики могут получить без залога от 3 до 150 тысяч сомов. Если, конечно, есть бизнес, который приносит заемщику доход, а кредитные средства пойдут на развитие бизнеса.

4

Кто имеет возможность получить кредит в «Бакай Банке»?

Наши кредиты могут получить как физические, так и юридические лица, являющиеся резидентами Кыргызстана.

5

Есть ли какие-либо виды предпринимательской деятельности, которые для вас в приоритете?

«Бакай Банк» не ограничивает своих заемщиков. Мы кредитуем бизнес из всех отраслей экономики. Главное, чтобы деятельность бизнесменов велась в рамках законодательства. Естественно, наш банк никогда не будет финансировать нелегальные предприятия.

6

Насколько быстро можно получить кредиты «Бакай Банка»?

Все зависит от того, сколь быстро будут предоставлены все необходимые документы и расчеты. Мы стараемся рассматривать заявки на малые кредиты не более трех дней.

Если у предприятия достаточно сложный бизнес с разветвленной структурой управления, мы можем рассматривать заявки до трех недель. Это необходимо для того, чтобы оценить все риски по кредиту.

7

Каковы процентные ставки по кредитам «Бакай Банка» для малого и среднего бизнеса?

Они варьируются от 15 до 25 процентов годовых. Это средний показатель на банковском рынке. Так как конкуренция жесткая. В нашей стране более 20 банков. И каждый из них стремится заполучить лучших заемщиков. Поэтому для клиента, который представляет для нас особый интерес, мы можем рассматривать индивидуальные условия кредитования.

Если заемщик использует кредитные карты «Бакай Банка», обслуживает у нас зарплатный проект, пользуется расчетным обслуживанием в нашем банке, то, естественно, мы пойдем навстречу такому клиенту.

Для него могут быть установлены индивидуальные процентные ставки, и размер комиссии не только по кредитованию, но и по другим продуктам «Бакай Банка».

8

Почему потенциальному клиенту стоит выбрать кредиты «Бакай Банк»?

Во-первых, потому что мы рассмотрим именно его случай по потребности в кредите. Определим ту сумму, которую его бизнес может без ущерба для себя обслуживать. Ту сумму, которая именно поможет развитию бизнеса, а не перегрузит его.

Во-вторых, сроки рассмотрения заявки на кредит. Мы стараемся минимизировать сроки рассмотрения, потому что понимаем: условия на рынке меняются каждый день. И у бизнесмена каждый час на счету.

В-третьих, «Бакай Банк» готов пойти навстречу клиенту и по графику погашения, и по процентной ставке, и по валюте кредита. Часто заемщики просят валютные кредиты. Мы понимаем, что это большой риск и стараемся разъяснить нашим клиентам, какие там могут быть подводные камни.

Если резюмировать, то «Бакай Банк» считает необходимым не просто дать кредит бизнесмену, но и максимально помочь ему своими экспертными оценками и рекомендациями. Для нас важно, чтобы после погашения кредита бизнесмен не закрыл свое дело, а продолжал развиваться и оставаться нашим партнером.

Контакты для связи:
6111 (с мобильных)
+996 554 00 61 11 Whats App
+996 312 61 00 61

bakai.kg 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/145895/
просмотров: 209
Версия для печати
Материалы по теме
Кадыр Маликов: Банк должен быть заинтересован в том, чтобы было больше богатых
Прошло размещение акций 22-й эмиссии «Бакай Банка»
Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на любые сроки до 2 процентов
Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких трат?
Сделайте ценный подарок с быстрым кредитом от «Бакай Банка»
В «Бакай Банке» появились бесконтактные карты Visa payWave и снизились тарифы
Алексей Конев о базе в Караколе при СССР, в 90-е и сейчас
Как работает револьверная карта: всегда доступные деньги на срочные траты
Бахрейнские инвесторы намерены выделить финансирование ИФЦ «Бакай Банка»
Сетки для сбора бутылок от «Бакай Банка»: как перерабатывают пластик в Бишкеке
Популярные новости
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; поздравляет с&nbsp;Международным женским днем 8&nbsp;Марта! ОАО «Кыргызтелеком» поздравляет с Международным женским днем 8 Марта!
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; продолжает строительство высокоскоростных оптических сетей ОАО «Кыргызтелеком» продолжает строительство высокоскоростных оптических сетей
Выборы-2020. Вниманию политических партий Выборы-2020. Вниманию политических партий
Купи смартфон Samsung в&nbsp;O!Store, получи Power Bank в&nbsp;подарок! Купи смартфон Samsung в O!Store, получи Power Bank в подарок!
Бизнес
Почему важно помогать развитию бизнеса. 8&nbsp;вопросов банкиру Почему важно помогать развитию бизнеса. 8 вопросов банкиру
&laquo;1+1&raquo;: При покупке в&nbsp;O!Store одного аксессуара второй&nbsp;&mdash; В&nbsp;ПОДАРОК! «1+1»: При покупке в O!Store одного аксессуара второй — В ПОДАРОК!
UFC 248: Смотрите два титульных боя на&nbsp;UFC ТВ&nbsp;в&nbsp;это воскресенье&nbsp;&mdash; только в&nbsp;O!TV UFC 248: Смотрите два титульных боя на UFC ТВ в это воскресенье — только в O!TV
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; поздравляет с&nbsp;Международным женским днем 8&nbsp;Марта! ОАО «Кыргызтелеком» поздравляет с Международным женским днем 8 Марта!
9 марта, понедельник
13:34
Почему важно помогать развитию бизнеса. 8 вопросов банкиру Почему важно помогать развитию бизнеса. 8 вопросов банк...
13:30
В центре Бишкека движение затруднено 12 часов в день — результаты мониторинга
13:23
После поступления новых автобусов в Бишкеке могут восстановить старые маршруты
13:01
Двое кыргызстанцев находятся на лайнере Grand Princess, где выявлен коронавирус
13:00
Кыргызские экспортеры заключили контракт на $4 миллиона с Узбекистаном