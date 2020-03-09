Почему важно помогать развитию бизнеса. 8 вопросов банкиру

В условиях современной экономики малый и средний бизнес практически не может обойтись без кредитов. Конкуренция на банковском рынке Кыргызстана по предоставлению займов бизнесменам очень высока. У «Бакай Банка» число получателей кредита растет ежегодно. Все потому, что он подходит к каждому клиенту индивидуально. Почему бизнесменам выгодно брать кредиты у «Бакай Банка», разбираемся с заместителем председателя правления этого финансового учреждения Русланом Кагировым.

1 Какие кредиты «Бакай Банк» предоставляете для малого и среднего бизнеса? В первую очередь на развитие бизнеса, для пополнения оборотного капитала или приобретения основных средств. Также мы участвуем: в программах Российско-Кыргызского фонда развития по кредитованию малого и среднего бизнеса;

в программе правительства Кыргызстана по кредитованию экспортно-ориентированных предприятий и импортозамещающего производства;

в программе гарантийного фонда, который предоставляет гарантии тем бизнесменам, которым недостаточно залогового обеспечения. → Подробнее о кредитах для бизнеса на сайте «Бакай Банка»

2 Каковы условия получения этих кредитов? Основные условия стандартные: первое, это наличие бизнеса, который на момент заявки существует не менее 6-12 месяцев и приносит прибыль;

второе, бизнес должен осуществлять свою деятельность на территории Кыргызстана, чтобы мы могли отслеживать платежеспособность наших заемщиков;

третье, для получения больших кредитных сумм должно быть залоговое имущество. В основном недвижимость. Также дополнительно мы можем брать в залог оборудование, технику, а в некоторых случаях — товары в обороте. Кредиты на малые суммы мы можем выдавать и без залогового обеспечения.

3 Каков размер малых кредитов? Наши заемщики могут получить без залога от 3 до 150 тысяч сомов. Если, конечно, есть бизнес, который приносит заемщику доход, а кредитные средства пойдут на развитие бизнеса.

4 Кто имеет возможность получить кредит в «Бакай Банке»? Наши кредиты могут получить как физические, так и юридические лица, являющиеся резидентами Кыргызстана.

5 Есть ли какие-либо виды предпринимательской деятельности, которые для вас в приоритете? «Бакай Банк» не ограничивает своих заемщиков. Мы кредитуем бизнес из всех отраслей экономики. Главное, чтобы деятельность бизнесменов велась в рамках законодательства. Естественно, наш банк никогда не будет финансировать нелегальные предприятия.

6 Насколько быстро можно получить кредиты «Бакай Банка»? Все зависит от того, сколь быстро будут предоставлены все необходимые документы и расчеты. Мы стараемся рассматривать заявки на малые кредиты не более трех дней. Если у предприятия достаточно сложный бизнес с разветвленной структурой управления, мы можем рассматривать заявки до трех недель. Это необходимо для того, чтобы оценить все риски по кредиту.

7 Каковы процентные ставки по кредитам «Бакай Банка» для малого и среднего бизнеса? Они варьируются от 15 до 25 процентов годовых. Это средний показатель на банковском рынке. Так как конкуренция жесткая. В нашей стране более 20 банков. И каждый из них стремится заполучить лучших заемщиков. Поэтому для клиента, который представляет для нас особый интерес, мы можем рассматривать индивидуальные условия кредитования. Если заемщик использует кредитные карты «Бакай Банка», обслуживает у нас зарплатный проект, пользуется расчетным обслуживанием в нашем банке, то, естественно, мы пойдем навстречу такому клиенту. Для него могут быть установлены индивидуальные процентные ставки, и размер комиссии не только по кредитованию, но и по другим продуктам «Бакай Банка».

8 Почему потенциальному клиенту стоит выбрать кредиты «Бакай Банк»? Во-первых, потому что мы рассмотрим именно его случай по потребности в кредите. Определим ту сумму, которую его бизнес может без ущерба для себя обслуживать. Ту сумму, которая именно поможет развитию бизнеса, а не перегрузит его. Во-вторых, сроки рассмотрения заявки на кредит. Мы стараемся минимизировать сроки рассмотрения, потому что понимаем: условия на рынке меняются каждый день. И у бизнесмена каждый час на счету. В-третьих, «Бакай Банк» готов пойти навстречу клиенту и по графику погашения, и по процентной ставке, и по валюте кредита. Часто заемщики просят валютные кредиты. Мы понимаем, что это большой риск и стараемся разъяснить нашим клиентам, какие там могут быть подводные камни.

Если резюмировать, то «Бакай Банк» считает необходимым не просто дать кредит бизнесмену, но и максимально помочь ему своими экспертными оценками и рекомендациями. Для нас важно, чтобы после погашения кредита бизнесмен не закрыл свое дело, а продолжал развиваться и оставаться нашим партнером.

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