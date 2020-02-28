Компания «Абдыш-Ата» подписала трехсторонний договор с Кыргызским футбольным союзом и Кыргызской профессиональной футбольной лигой на официальное спонсорство Высшей лиги и национальной сборной в 2020 году.

Договор подписан между Кыргызским футбольным союзом, в лице президента союза Канатбека Маматова, Кыргызской профессиональной футбольной лигой, в лице президента лиги Дастанбека Конокбаева, и компанией «Абдыш-Ата», в лице начальника маркетингового отдела компании Эльера Садыкахунова.

Договор подразумевает объединение футбольных клубов в одну структуру. В кыргызском футболе начинается новый этап развития, уверены участники.

«Мы подписали очередной годовой договор на официальное спонсорство Высшей лиги и национальной сборной по двум торговым маркам. Первый отечественный энергетический напиток Nitro в 2020 году стал официальным энергетиком национальной сборной. Мы очень рады сотрудничеству и благодарны Кыргызскому футбольному союзу за активное взаимодействие с компанией «Абдыш-Ата» и с одноименным футбольным клубом», — отметил начальник отдела маркетинга компании алкогольных и безалкогольных напитков «Абдыш-Ата» Эльер Садыкахунов.

«В этом году с помощью футбольных клубов, в частности ФК «Абдыш-Ата», созданная футбольная структура начинает свой путь. Очень приятно видеть нашего давнего партнера, компанию «Абдыш-Ата» и торговую марку Nitro», — сказал Дастанбек Конокбаев.





Президент Кыргызского футбольного союза Канатбек Маматов подчеркнул, что нелегко найти спонсоров и партнеров, которые соглашаются поддержать футбол и помочь развитию кыргызского спорта. «И тем не менее мы видим, что в Кыргызстане есть компании, которым небезразличен футбол и которые понимают важность развития и поддержки футбола, его значение для наших детей и поклонников этого вида спорта», — рассказал он.

Канатбек Маматов напомнил, что федерация сотрудничает с компанией на протяжении многих лет, и поблагодарил основателя «Абдыш-Аты» Советбека Сакебаева за значительную поддержку.

Кыргызский футбол немыслим без футбольного клуба и компании «Абдыш-Ата». Отечественная компания на постоянной основе поддерживает кыргызский футбол. Канатбек Маматов

Эльер Садыкахунов выразил надежду, что сотрудничество будет плодотворным и взаимовыгодным. Он пожелал кыргызскому футболу процветания, а национальной сборной успехов в турнирах.

Он отметил, что за последние годы футбольный союз активно развивается и показывает хорошие результаты: «Количество поклонников кыргызского футбола постоянно растет. Очень надеюсь, что ФК «Абдыш-Ата» также входит в список любимых команд кыргызских болельщиков. Мы будем стараться, выиграем первенство в Премьер Лиге и всей футбольной академией на всех чемпионатах. Это наша основная цель».

Эльер Садыкахунов также сообщил, что компания планирует запуск первой спортивной воды Vita Life в КР. «Это вода без газа, с комплексом минералов и витаминов, которые помогут спортсмену восстановиться после игры и тренировки».

Начальник маркетингового отдела отечественной компании Эльер Садыкахунов напомнил, что за время существования компании созданы футбольный клуб с одноименным названием, команды «Наше», «Нитро» и несколько детско-юношеских сборных. «На базе футбольного клуба построены 12 полей, спорткомплекс, тренажерные залы. И на этом компания не останавливается. За последние годы наших ребят пригласили в команды Казахстана, Турции, Украины и Испании», — заключил он.