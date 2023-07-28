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Бизнес

Компания «Абдыш-Ата»: Мы открыты для общества и журналистов

В компании «Абдыш-Ата» прокомментировали инцидент, который произошел между охраной завода и участниками проекта «Не сахар».

Как рассказала юрист Екатерина Шикина, блогеры незаконно проникли на территорию завода. Они скрывались за машиной, заезжающей на погрузку. Затем участники проекта прошли в санитарную зону и стали вести видеосъемку.

«На просьбы покинуть территорию эти люди стали вести себя агрессивно. Никаких документов они не показали. Наши сотрудники даже сначала не могли понять, кто это и зачем пришли. Нам пришлось силой вывести с территории этих людей. Но их никто не бил и технику не портил. Видеокамеру, которую они оставили на заводе, мы передали правоохранительным органам для дальнейшего разбирательства по делу», — отметила Екатерина Шикина.

В свою очередь директор производства «Абдыш-Аты» Николай Власов отметил, что из-за происшествия пришлось на час останавливать производственную линию. Это было связано с тем, что были нарушены правила безопасности и санитарные нормы.

«Наше предприятие сертифицировано по системе безопасности ISO 22000. Система ISO предусматривает ежегодный контроль и внутренний аудит, поэтому соблюдение санитарных норм — обязательное условие работы всего производства. Иначе возможно массовое отравление населения. Конечно, такое происшествие нарушило установленные правила работы», — подчеркнул Николай Власов.

Отметим, что компания «Абдыш-Ата» производит и поставляет напитки на рынок Кыргызстана уже более 22 лет. С каждым годом увеличивается ассортимент и улучшается качество продукции. На сегодня здесь производится более 33 наименований энергетических, пивных и безалкогольных напитков. Они представлены под 14 брендами.

«С таким происшествием мы столкнулись впервые. Конечно, будут сделаны выводы и пересмотрены отдельные правила работы. Но хотелось бы подчеркнуть, что «Абдыш-Ата» всегда открыта для желающих посмотреть, как организовано производство. К нам постоянно приходят с экскурсиями студенты, представители компаний-дистрибьюторов или журналисты.

Мы никому не отказываем в возможности осмотреть завод. Единственная наша просьба — соблюдать установленные правила и технику безопасности.

Участникам проекта «Не сахар» мы тоже предлагали провести экскурсию в сопровождении ответственного за технику безопасности человека. Они отказались», — рассказал начальник отдела маркетинга компании «Абдыш-Ата» Рамазан Машанло.

В компании особо подчеркивают, что на все виды выпускаемых на «Абдыш-Ате» напитков есть утвержденная технологом рецептура. В энергетические напитки входит таурин. Его количество не превышает установленные законодательством Кыргызстана и ЕАЭС нормы.

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Компания является крупным налогоплательщиком. С начала этого года она уже перечислила в бюджета 619 миллионов сомов налогов и платежей. Сейчас в «Абдыш-Ате» работают более 800 сотрудников, а в сезон их число превышает 1 тысячу человек.

«Абдыш-Ата» — активный участник многих благотворительных проектов и придерживается принципов ответственного бизнеса. Все крупные спортивные и культурные мероприятия проводятся при нашей поддержке. Мы стремимся сделать вклад в развитие промышленности Кыргызстана, совершенствуя производственные базы и следуя мировым тенденциям рынка», — заключил Рамазан Машанло.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/271285/
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