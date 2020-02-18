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Бизнес

Обменяй старый смартфон на новый в O!Store

Хотите обновить свой смартфон? Просто обменяйте свой старый телефон по программе «Смартфон по обмену» и получите скидку на новый смартфон в сети O!Store. Размер скидки можно будет узнать после диагностики вашего старого аппарата в сервисном центре «ABC».

Во-первых, это выгодно

Вы получаете скидку на покупку нового смартфона за счет старого устройства, которым больше не пользуетесь.

Во-вторых, это надежно

Больше не нужно думать, как избавиться от старого аппарата — не нужно самостоятельно искать покупателя по сайтам объявлений. Аппарат сдается не какому-нибудь неизвестному человеку, а проверенной фирме.


Как купить новый смартфон со скидкой в O!Store

  1. Принесите подержанный аппарат в сервисный центр «ABC» по адресу: улица Ибраимова, 108. График работы: с 10.00 до 18.00 без перерыва, воскресенье — выходной.
  2. Получите ваучер на сумму, в которую его оценил сервисный центр. Процедура оценки телефона занимает в среднем 5-15 минут.
  3. Оплатите ваучером любой смартфон или аксессуар в одном из магазинов O!Store, где действует программа. Список магазинов можно посмотреть на сайте ostore.kg.

Как подготовить смартфон к сдаче по программе «Смартфон по обмену»

Перед тем как отдать свой старый телефон, рекомендуется сделать резервную копию данных и сбросить устройство до заводских установок.

Пожалуйста, ознакомьтесь с подробностями акции на сайте ostore.kg.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/143922/
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