Globus открыл магазин в «Рабочем городке» и запустил интернет-магазин

С грандиозных событий начала новый, 2020 год любимая кыргызстанцами сеть магазинов низких цен Globus. В первый месяц нового года компания открыла новый магазин в «Рабочем городке», запустила собственный интернет-магазин, где можно покупать лучшие товары 24/7, а также взяла уверенный курс на развитие Digital-направлений.

Первый магазин в 2020 году!

У каждого кыргызстанца, безусловно, должно быть по Globus`у. Они должны быть в шаговой доступности и радовать возможностью совершать приятные покупки каждый день. Именно поэтому сеть Globus открыла 24 января новый современный магазин в «Рабочем городке». В этот день гостей ждали приятные скидки и экосумки в подарок за покупки.

Новый маркет расположен на пересечении улиц Космической и Гагарина в очень удобном месте для многих жителей юго-западной части нашей столицы.

Всех посетителей этого магазина будут радовать удобные подходы и подъезды, огромный выбор продукции, насчитывающий более 6 тысяч товарных позиций, собственная выпечка, готовые блюда и многое другое.

Как и во всех других новых магазинах, здесь широкие проходы, удобное расположение товаров, освещение полок и витрин, теплая цветовая гамма, что делает каждый визит комфортным и безопасным.

Globus — это всегда низкие цены, разнообразие товаров, свежесть и высокое качество, комфорт и безопасность, удобное расположение, лучшее качество обслуживания, постоянные акции и скидки, экономия с картами Globus.

Big Data и Digital-направления

Сеть магазинов Globus имеет на 2020 год большие планы не только по открытию маркетов, но и, шагая в ногу со временем, уже начала внедрять технологии Big Data и развивать Digital-направления в своей работе. Эта политика компании полностью совпадает со взятым курсом на цифровизацию Кыргызстана.

Значимым событием для компании и для всех любителей совершать покупки именно в сети Globus стало открытие своего интернет-магазина: www.globus-online.kg

Теперь все товары сети магазинов Globus стало покупать еще проще — в любом месте и в любое время! На сайте интернет-магазина Globus размещены абсолютно все товары, которые имеются в маркетах сети.

Режим работы интернет-магазина Globus: КРУГЛОСУТОЧНО, 7 дней в неделю!

Доставка: осуществляется компанией-партнером Namba Food. При заказе товаров на сумму свыше 2 тысяч сомов доставка осуществляется БЕСПЛАТНО. При заказе товаров на сумму менее 2 тысяч сомов стоимость доставки составляет от 180 сомов согласно прайсу партнера.

Способ оплаты: В интернет-магазине доступен как наличный, так и безналичный расчет. Для использования безналичного расчета доступны следующие платежные сервисы:

MBank online от банка «Кыргызстан»;

Visa;

MasterСard;

Кошелек «О!Деньги».

Карты лояльности

Еще выгоднее покупки в сети магазинах Globus будут с картами лояльности компании. На сегодня уже более чем у 300 тысяч жителей нашей столицы есть накопительная карта Globus. Эту карту можно получить абсолютно бесплатно, просто заполнив анкету на информационной стойке в любом из магазинов.

Для держателей карт действует множество акций:

товар дня: скидка до 40 процентов на отдельные товары;

с днем рождения: скидка в 30 процентов на определенный перечень праздничных товаров и специальный подарок;

скидки для пожилых: для клиентов старше 58 лет всегда действуют скидки на хлеб и другие товары;

расплатись бонусами: совершая покупки на сумму свыше 800 сомов, вы начинаете накапливать бонусы на своей карте Globus. Бонусы — это самые настоящие сомы, которыми вы можете расплатиться за следующие покупки.

Мобильное приложение Globus`а

Совершать выгодные покупки и всегда быть в курсе самых интересных предложений позволит и мобильное приложение сети Globus — оно включает все преимущества накопительной карты и всегда под рукой: в вашем смартфоне!

Скачивайте и устанавливайте мобильное приложение сети Globus и накопительная карта будет всегда с вами!

Используя мобильное приложение, вы можете: получать дополнительные скидки и подарки за покупки! Получать скидки и подарки в день вашего рождения и в дни рождения ваших детей. Копить бонусы и расплачиваться ими! Отслеживать историю своих покупок! Узнавать информацию об адресах и графиках работы магазинов!

Воспользоваться приложением очень просто: надо открыть его и показать кассиру появившийся на экране QR-код!

Globus, несмотря на то что уже является одной из крупнейших компаний страны, продолжает динамичное развитие. Выбранное Digital-направление как никогда актуально и важно для развития Кыргызстана в Год развития регионов, цифровизации и поддержки детей.

Да! В сети Globus цены низкие всегда!