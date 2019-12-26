17:15
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

«Халык Банк Кыргызстан» продолжает помогать выпускникам детских домов

Сегодня мы с удовольствием представляем вторую участницу проекта «Стипендия» Жыргалбек кызы Мээрим из Оша.

Напомним, несколько месяцев назад ОАО «Халык Банк Кыргызстан» начал реализацию социального проекта «Стипендия». Идея заключается в том, чтобы обучать выпускников детских домов и ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а после успешного обучения трудоустраивать в банк. Первой участницей проекта стала выпускница Чуйской школы-интерната в городе Токмаке Лилия Филиппова.

Теперь к ней присоединилась Мээрим.

«Банк оплатил обучение в финансово-юридическом колледже при Ошском государственном университете по специальности «Банковское дело», а также назначил Мээрим ежемесячную стипендию. После окончания обучения мы будем рады принять ее к себе на работу», — отметил директор филиала ОАО «Халык Банк Кыргызстан-Ош» Мирлан Шоноев.

***

  • ОАО «Халык Банк Кыргызстан» является дочерней компанией АО «Народный Банк Казахстана», который в 2018 году отпраздновал свое 95-летие.
  • Уже 15 лет «Халык Банк Кыргызстан» успешно осуществляет свою деятельность на финансовом рынке Кыргызстана.
  • На сегодняшний день ОАО «Халык Банк Кыргызстан» имеет 19 отделений: в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Кара-Суу, Кара-Балте, Чолпон-Ате, Караколе, Узгене, и Ноокате.
  • «Халык Банк Кыргызстан» имеет статус универсального банка и осуществляет свою деятельность на основе банковской лицензии № 044.
  • Для обслуживания клиентов банка в межгосударственных расчетах установлены корреспондентские отношения с крупнейшими банками Германии, России и Казахстана.
Ссылка:
просмотров: 1067
Версия для печати
Материалы по теме
«Халык Банк Кыргызстан» ААК уставдык капиталын 1,2 миллиард сомго чейин көбөйтөт
ОАО «Халык Банк Кыргызстан» объявило о намерении увеличить уставной капитал
«Халык Банк» — генеральный спонсор чемпионата КР по футзалу на сезон 2019-2020
Всемирный день сбережений: День открытых дверей в ОАО «Халык Банк Кыргызстан-Ош»
Проект «Стипендия»: «Халык Банк Кыргызстан» помогает выпускникам детских домов
Заботимся о старшем поколении: благотворительная акция ко Дню пожилых людей
АВТОкредиты от «Халык Банк Кыргызстан» и KIA Motors
«Халык Банк Кыргызстан»: Помогаем в озеленении нового парка на Южной магистрали
«Халык Банк Кыргызстан»: Поддерживаем женское предпринимательство!
«Халык Банк Кыргызстан» начал работу с переводами Faster
Популярные новости
Алексей Конев о&nbsp;базе в&nbsp;Караколе при СССР, в&nbsp;90-е и&nbsp;сейчас Алексей Конев о базе в Караколе при СССР, в 90-е и сейчас
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газовый котел в&nbsp;РАССРОЧКУ и&nbsp;газ в&nbsp;ПОДАРОК «Газпром Кыргызстан»: газовый котел в РАССРОЧКУ и газ в ПОДАРОК
В&nbsp;ЗАО &laquo;Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк&raquo; сменится руководство В ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» сменится руководство
В&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; появились бесконтактные карты Visa payWave и&nbsp;снизились тарифы В «Бакай Банке» появились бесконтактные карты Visa payWave и снизились тарифы
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газовый котел в&nbsp;РАССРОЧКУ и&nbsp;газ в&nbsp;ПОДАРОК «Газпром Кыргызстан»: газовый котел в РАССРОЧКУ и газ в ПОДАРОК
Финал сериала &laquo;Темные начала&raquo; в&nbsp;приложении Amediateka от&nbsp;MegaCom Финал сериала «Темные начала» в приложении Amediateka от MegaCom
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; продолжает помогать выпускникам детских домов «Халык Банк Кыргызстан» продолжает помогать выпускникам детских домов
Простые решения: как отправлять показания газа с&nbsp;помощью &laquo;ЭЛСОМ&raquo; Простые решения: как отправлять показания газа с помощью «ЭЛСОМ»
29 декабря, воскресенье
16:00
Чудаки парковки. Водитель стоящего на обочине такси не хотел пропускать автобус Чудаки парковки. Водитель стоящего на обочине такси не ...
15:00
Мгновения жизни. Игры снега и льда и «золотые» горы
13:00
Американец Сет Фиарей признался в любви к лепешкам и похвалил кыргызских женщин
11:00
Что приготовить на Новый год, чтобы задобрить крысу
10:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного повышен
28 декабря, суббота
22:32
Скандал с футбольным центром. Лидер коалиции большинства БГК разъяснил ситуацию
21:31
В центре Бишкека горит бутик
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 декабря: местами дожди