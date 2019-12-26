«Халык Банк Кыргызстан» продолжает помогать выпускникам детских домов

Сегодня мы с удовольствием представляем вторую участницу проекта «Стипендия» Жыргалбек кызы Мээрим из Оша.

Напомним, несколько месяцев назад ОАО «Халык Банк Кыргызстан» начал реализацию социального проекта «Стипендия». Идея заключается в том, чтобы обучать выпускников детских домов и ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а после успешного обучения трудоустраивать в банк. Первой участницей проекта стала выпускница Чуйской школы-интерната в городе Токмаке Лилия Филиппова.

Теперь к ней присоединилась Мээрим.

«Банк оплатил обучение в финансово-юридическом колледже при Ошском государственном университете по специальности «Банковское дело», а также назначил Мээрим ежемесячную стипендию. После окончания обучения мы будем рады принять ее к себе на работу», — отметил директор филиала ОАО «Халык Банк Кыргызстан-Ош» Мирлан Шоноев.

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