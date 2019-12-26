«Халык Банк Кыргызстан» продолжает помогать выпускникам детских домов

Сегодня мы с удовольствием представляем вторую участницу проекта «Стипендия» Жыргалбек кызы Мээрим из Оша.
Напомним, несколько месяцев назад ОАО «Халык Банк Кыргызстан» начал реализацию социального проекта «Стипендия». Идея заключается в том, чтобы обучать выпускников детских домов и ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а после успешного обучения трудоустраивать в банк. Первой участницей проекта стала выпускница Чуйской школы-интерната в городе Токмаке Лилия Филиппова.
Теперь к ней присоединилась Мээрим.
«Банк оплатил обучение в финансово-юридическом колледже при Ошском государственном университете по специальности «Банковское дело», а также назначил Мээрим ежемесячную стипендию. После окончания обучения мы будем рады принять ее к себе на работу», — отметил директор филиала ОАО «Халык Банк Кыргызстан-Ош» Мирлан Шоноев.
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- ОАО «Халык Банк Кыргызстан» является дочерней компанией АО «Народный Банк Казахстана», который в 2018 году отпраздновал свое 95-летие.
- Уже 15 лет «Халык Банк Кыргызстан» успешно осуществляет свою деятельность на финансовом рынке Кыргызстана.
- На сегодняшний день ОАО «Халык Банк Кыргызстан» имеет 19 отделений: в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Кара-Суу, Кара-Балте, Чолпон-Ате, Караколе, Узгене, и Ноокате.
- «Халык Банк Кыргызстан» имеет статус универсального банка и осуществляет свою деятельность на основе банковской лицензии № 044.
- Для обслуживания клиентов банка в межгосударственных расчетах установлены корреспондентские отношения с крупнейшими банками Германии, России и Казахстана.