11:37
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

Проект «Стипендия»: «Халык Банк Кыргызстан» помогает выпускникам детских домов

«Халык Банк Кыргызстан» начал реализацию социального проекта «Стипендия», целью которого является обучение выпускников детских домов с последующим трудоустройством в банк. Данную информацию сообщили в пресс-службе банка.

Первая участница проекта — выпускница Чуйской школы-интерната Токмака Лилия Филиппова. Банк оплатил ей стоимость контрактного обучения по экономической специальности в колледже, а также установил ежемесячную стипендию. Через три года в случае успешного окончания учебного заведения Лилию примут на работу в данное финансовое учреждение.

«Наш банк — социально ответственное финансовое учреждение. Поэтому мы хотим помочь выпускникам детских домов получить хорошее образование, а в последующем работу. Поэтому с этого года мы начали реализацию проекта под символичным названием «Стипендия». Лиля — наш первый студент, и мы искренне желаем ей успехов в учебе», — отметил председатель правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Айкын Кабулов, торжественно вручая сертификат.

«Спасибо большое «Халык Банку» за такую возможность. Я приложу максимум усилий, чтобы преуспеть в учебе», — выразила благодарность Лилия.

Данный проект реализуется совместно с ОФ «Прав защиты детей-сирот».

***

  • ОАО «Халык Банк Кыргызстан» является дочерней компанией АО «Народный Банк Казахстана», которая в 2018 году отпраздновала свое 95-летие.
  • Уже более 14 лет «Халык Банк Кыргызстан» успешно осуществляет свою деятельность на финансовом рынке страны.
  • На сегодня ОАО «Халык Банк Кыргызстан» имеет 19 отделений: в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Кара-Суу, Кара-Балте, Чолпон-Ате, Караколе, Узгене и Ноокате.
  • «Халык Банк Кыргызстан» имеет статус универсального банка и осуществляет свою деятельность на основе банковской лицензии № 044.
  • Для обслуживания клиентов банка в межгосударственных расчетах установлены корреспондентские отношения с крупнейшими банками Германии, России и Казахстана.
Ссылка:
просмотров: 85
Версия для печати
Материалы по теме
Заботимся о старшем поколении: благотворительная акция ко Дню пожилых людей
АВТОкредиты от «Халык Банк Кыргызстан» и KIA Motors
«Халык Банк Кыргызстан»: Помогаем в озеленении нового парка на Южной магистрали
«Халык Банк Кыргызстан»: Поддерживаем женское предпринимательство!
«Халык Банк Кыргызстан» начал работу с переводами Faster
Card to Card от «Халык Банк Кыргызстан»: переводы из Кыргызстана в Казахстан
«Халык Банк Кыргызстан» открыл отделение в World Class Bishkek
Манас Иманов: Важно тщательно взвесить все за и против при получении кредита
Манас Иманов о выгодных агрокредитах и поддержке женского предпринимательства
Обувь для деток! «Халык Банк Кыргызстан» провел благотворительную акцию
Популярные новости
Как упустить работника мечты? Как упустить работника мечты?
В&nbsp;Кыргызстане запущен первый маркетплейс от&nbsp;банка &laquo;Бай Тушум&raquo; В Кыргызстане запущен первый маркетплейс от банка «Бай Тушум»
Открыт новый магазин Globus на&nbsp;пересечении Жибек Жолу и&nbsp;Тоголока Молдо Открыт новый магазин Globus на пересечении Жибек Жолу и Тоголока Молдо
В&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; снижены процентные ставки на&nbsp;кредиты В «Бакай Банке» снижены процентные ставки на кредиты
Бизнес
Проект &laquo;Стипендия&raquo;: &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; помогает выпускникам детских домов Проект «Стипендия»: «Халык Банк Кыргызстан» помогает выпускникам детских домов
Планшет, который &laquo;нянчит&raquo; вашего ребенка, не&nbsp;научит его общаться. Что делать? Планшет, который «нянчит» вашего ребенка, не научит его общаться. Что делать?
Не&nbsp;упустите момент! Скидки на&nbsp;бестселлеры в&nbsp;O!Store до&nbsp;19&nbsp;процентов Не упустите момент! Скидки на бестселлеры в O!Store до 19 процентов
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; состоялась спартакиада В международном аэропорту «Манас» состоялась спартакиада
11 октября, пятница
11:27
Алмазбек Атамбаев отказался приезжать в суд
11:24
Проект «Стипендия»: «Халык Банк Кыргызстан» помогает выпускникам детских домов
11:10
Продать автомобили и купить вакцины от гепатита С предложила депутат
11:07
Дороговизной лекарств в Кыргызстане недовольны депутаты
11:01
Книга школьных рецептов. Как правильное питание отучает детей прогуливать уроки