KICB признан лучшим банком 2019 года в Кыргызской Республике

KICB стал обладателем одной из самых престижных премий «Лучший банк года» по версии журнала The Banker издательства Financial Times. Присуждение KICB победы в номинации «Лучший банк года» международной комиссией судей The Banker второй год подряд является значительным событием.

Ежегодно The Banker выбирает лучшие финансовые институты из более чем 140 стран мира, основываясь на критериях динамичного роста банка, разработки и внедрения инновационных банковских технологий, а также реализации стратегических проектов.

По мнению комиссии судей The Banker, основными факторами, определившими победу KICB в номинации «Банк года 2019» в Кыргызстане, стали устойчивость банка к внешним факторам, приверженность к инновациям в области технологий и информационной безопасности, а также устойчивая деятельность в сфере корпоративной социальной ответственности.

«Мы стремимся предоставлять банковские услуги для наших клиентов на самом высоком уровне. KICB зарекомендовал себя как устойчивый банк, предлагающий инновационные продукты для предоставления финансовых услуг населению страны. Мы благодарны международным экспертам за объективную оценку нашей деятельности в Кыргызской Республике», — сказал господин Кванг Янг Чой, председатель правления KICB.

Признание достижений KICB на международном финансовом рынке свидетельствует о том, что мы на правильном пути. Председатель правления KICB Кванг Янг Чой

ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (KICB) был создан в 2001 году, став самым крупным коммерческим банком в Кыргызстане с начальным уставным капиталом $7 миллионов. Банк имеет сеть из более 40 отделений по всей стране, предоставляющих полный спектр банковских услуг. Акционерами банка являются Кыргызская Республика (10 процентов) и всемирно известные финансовые институты (90 процентов). В состав международных акционеров входят Фонд Экономического Развития Ага-Хана (AKFED) — 36 процентов, Хабиб Банк Лимитед (HBL) − 18 процентов, Немецкий Банк Развития (DEG) − 12 процентов, Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD) − 12 процентов и Международная Финансовая Корпорация (IFC) — член группы Всемирного Банка — 12 процентов.