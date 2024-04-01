Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой

С глубоким сожалением сообщаем о кончине выдающегося банкира и бывшего председателя, основателя одного из ведущих коммерческих банков Кыргызской Республики ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (KICB) г-на Кванг Янг Чоя. Он ушел из жизни в возрасте 75 лет.

Г-н Кванг Янг Чой был назначен председателем правления KICB 31 мая 2001 года, со дня его основания, и проработал до 31 декабря 2019-го. С 1 февраля 2020 года по 31 декабря 2022-го он являлся советником совета директоров KICB.

Г-н Кванг Янг Чой был не только великолепным финансистом, но и вдохновляющим лидером, чей вклад в развитие банковской сферы невозможно переоценить. Он возглавлял KICB почти 20 лет и благодаря своим знаниям и огромному опыту смог превратить его в один из ведущих игроков на финансовом рынке. Под его руководством банк стал символом надежности, инноваций и клиентоориентированности.

Г-н Чой окончил Коммерческий колледж Университета Соган в Сеуле (Корея). Имел более чем 43-летний опыт работы в банковской сфере. Он начал свою банковскую карьеру в Korea Exchange Bank (KEB) и проработал там почти 20 лет, в том числе в офисах в США и Англии. Основал и возглавлял один из ведущих банков Узбекистана — UzDaweoo банк.

Г-н Чой был награжден многочисленными наградами, в том числе почетной грамотой правительства Кыргызской Республики за особые заслуги перед государством.

Воспитал не одно поколение работников финансовой сферы КР, которые в настоящее время достойно трудятся в различных секторах экономики страны.

Коллектив ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» разделяет скорбь и горечь невосполнимой утраты с родными и близкими. Уход г-на Кванг Янг Чоя оставляет огромную пустоту в сердцах многих, кто имел честь знакомства, работы и сотрудничества с ним.

Похороны состоятся в Корее.