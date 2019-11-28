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Бизнес

Новые смартфоны по классным ценам со скидкой!

Каждые семь дней для клиентов O!Store действует СКИДКА на популярные модели смартфонов. С учетом новых скидок с 28 ноября по 4 декабря 2019 года стоимость на следующие смартфоны составит:

Любой из этих смартфонов можно приобрести в кредит или в рассрочку без процентов банка.

Кроме этого, в этот период действует СКИДКА 20 процентов на все 5D стекла. 

Чтобы сэкономить время, рекомендуем вам сидя дома или в теплом офисе:

  1. Зайти на сайт ostore.kg.
  2. Заполнить онлайн-заявку
  3. Дождаться одобрения банка и затем забрать ваш смартфон.

Есть бесплатная доставка по Бишкеку при покупке онлайн в интернет-магазине ostore.kg +10 ГИГАБАЙТ скоростного мобильного интернета В ПОДАРОК!

Возникли вопросы? Обращайтесь по телефону 0705007000 или к онлайн-консультантам на сайте ostore.kg.

ВАМ НУЖЕН СМАРТФОН — ВАМ НУЖЕН O!STORE.

Количество товара ограничено. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.
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