Новые смартфоны по классным ценам со скидкой!

Каждые семь дней для клиентов O!Store действует СКИДКА на популярные модели смартфонов. С учетом новых скидок с 28 ноября по 4 декабря 2019 года стоимость на следующие смартфоны составит:

Samsung A107 (A10s 2019) 32 Gb — всего за 9 тысяч 290 сомов вместо 9 тысяч 790 ;

; Xiaomi Redmi 8a 32 Gb — всего за 7 тысяч 390 сомов вместо 8 тысяч 190 ;

; Xiaomi Redmi 8 32 Gb — всего за 8 тысяч 590 сомов вместо 9 тысяч 590 .

Любой из этих смартфонов можно приобрести в кредит или в рассрочку без процентов банка.

Кроме этого, в этот период действует СКИДКА 20 процентов на все 5D стекла.

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