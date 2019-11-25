6 главных преимуществ обезличенного металлического счета (ОМС) от «Бакай Банка»

Уважаемые клиенты, мы предлагаем вам открыть обезличенный металлический счет (ОМС) и преумножить свои сбережения. Это удобный способ вложить деньги в драгоценные металлы и заработать на росте их стоимости. Представляем вашему вниманию 6 главных преимуществ открытия обезличенного металлического счета (ОМС) от «Бакай Банка».

Что такое ОМС?

ОМС — это обезличенный металлический счет. Это один из простых и удобных вариантов инвестиций в драгоценные металлы. Благодаря ОМС вы можете инвестировать свои денежные средства в три вида драгоценных металлов: золото, серебро и платину. Это счет, открываемый в граммах драгоценного металла, который будет отражать информацию о приобретенном драгоценном металле без сведений о пробе, номере слитка и производителе.

6 главных преимуществ ОМС

1 Диверсификация инвестиционного портфеля. Что это подразумевает? Мы предлагаем своим клиентам еще один альтернативный способ сбережения — это вложение денежных средств в обезличенные металлические счета.

2 Высокая ликвидность. Превращение ваших драгоценных металлов на обезличенном металлическом счете в денежный актив не представляет особых трудностей. Клиент приходит в банк, пишет заявление, происходит конвертация, и он забирает свои деньги в течение нескольких минут.

3 Отсутствие проблем и расходов для организации хранения и транспортировки драгметаллов . Когда у вас драгоценные металлы находятся на обезличенном металлическом счете, то не возникает таких проблем.

4 Доступность. Вложение в драгметаллы начинается с 0,1 грамма для золота и платины, с 1 грамма для серебра.

5 Отсутствие налогов. Если клиент положил на счет определенную сумму в золоте, и его цена со временем выросла, то он может нам его продать. А доход, полученный за счет разницы между покупкой и продажей, не облагается налогом.

6 Отсутствие необходимости экспертизы драгметалла на ОМС. Это освобождает клиентов от дополнительных затрат.

Как открыть обезличенный металлический счет?

Когда вы захотите открыть ОМС в золоте в «Бакай Банке», вас проконсультируют наши специалисты, откроют счет и по курсу банка на момент обращения переведут ваши деньги в определенное количество граммов золота. Срок договора бессрочный, он заключается один раз и действует до момента расторжения одной из сторон.

В любой день (через день, месяц, год и более), когда вы пожелаете или вас устроит цена на золото, вы сможете забрать свои деньги.

Кроме того, появился новый продукт — карты «Элкарт», подвязанные к обезличенным металлическим счетам. Вы можете открыть «Элкарт» в драгоценном металле — золоте, серебре или платине — на ваш выбор. Принципиальное отличие от других платежных карт в том, что остатки по вашей карте отображаются в граммах драгоценного металла.

Клиенты нашего банка с помощью данных карт могут обналичивать деньги в банкоматах в национальной валюте, а также оплачивать через POS-терминалы товары и услуги.

Продукт сделан для удобства клиентов, чтобы вы имели доступ к своим активам в течение 24 часов семь дней в неделю.

С более подробной информацией по новой услуге можно ознакомиться на нашем сайте.

По вопросам открытия ОМС обращайтесь по номерам: 0312610061, с мобильного — 6111, WhatsApp — 0554006111.

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ОАО «Бакай Банк» уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 79 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.