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Бизнес

«Оптима Банк» — лучший банк по обслуживанию валютообменных операций в КР

«Оптима Банк» признан лучшим в рейтинге The Best Foreign Exchange Bank in Kyrgyzstan for 2020 (лучший банк по обслуживанию валютообменных операций 2020 года в Кыргызстане), который составляет авторитетный международный журнал Global Finance.

При оценке кандидатов учитывались такие критерии, как объем транзакций, доля на рынке, объем глобального охвата, уровень обслуживания клиентов, конкурентные цены и инновационные технологии. Global Finance также учитывал мнения отраслевых аналитиков, руководителей компаний и специалистов по технологиям. Исследование охватывало 113 стран и 6 регионов мира. В рамках анализа рассматривались данные, характеризующие работу финансовых институтов в 2019 году.

«Оптима Банк» продемонстрировал стратегическое видение в прогнозировании рыночных тенденций и одновременно оказал поддержку клиентам в приспособлении к изменениям валютного рынка.

Своевременные корректировки валютных курсов, прекрасное знание инструментария работы с иностранной валютой способствовали повышению качества обслуживания иностранной валюты. «Оптима Банк» остается сосредоточенным на надежной поддержке клиентов, внедрении простых процедур транзакций и сокращении времени их обработки.

Стоит отметить, что это не единственная награда, присужденная «Оптима Банку» влиятельным финансово-аналитическим журналом Global Finance. В 2019 году «Оптима Банк» получил престижную награду — «Лучший банк 2019 года в Кыргызстане» (The Best Bank in Kyrgyzstan for 2019).

Global Finance — одно из старейших и самых уважаемых отраслевых изданий в международном банковском сообществе. В своем анализе журнал принимает во внимание как количественные факторы, так и субъективные критерии. В числе объективных критериев — стратегия привлечения и обслуживания клиентов в цифровой среде, рост базы пользователей, функциональность цифровых продуктов, а также развитие новых направлений бизнеса и инновационных сервисов. Субъективные критерии включают мнения аналитиков, банковских консультантов и других отраслевых профессионалов международного уровня. Победители премии Global Finance выбираются среди финансовых организаций более чем в 150 странах мира.
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