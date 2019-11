«Оптима Банк» признан лучшим в рейтинге The Best Foreign Exchange Bank in Kyrgyzstan for 2020 (лучший банк по обслуживанию валютообменных операций 2020 года в Кыргызстане), который составляет авторитетный международный журнал Global Finance.

При оценке кандидатов учитывались такие критерии, как объем транзакций, доля на рынке, объем глобального охвата, уровень обслуживания клиентов, конкурентные цены и инновационные технологии. Global Finance также учитывал мнения отраслевых аналитиков, руководителей компаний и специалистов по технологиям. Исследование охватывало 113 стран и 6 регионов мира. В рамках анализа рассматривались данные, характеризующие работу финансовых институтов в 2019 году.

«Оптима Банк» продемонстрировал стратегическое видение в прогнозировании рыночных тенденций и одновременно оказал поддержку клиентам в приспособлении к изменениям валютного рынка.

Своевременные корректировки валютных курсов, прекрасное знание инструментария работы с иностранной валютой способствовали повышению качества обслуживания иностранной валюты. «Оптима Банк» остается сосредоточенным на надежной поддержке клиентов, внедрении простых процедур транзакций и сокращении времени их обработки.

Стоит отметить, что это не единственная награда, присужденная «Оптима Банку» влиятельным финансово-аналитическим журналом Global Finance. В 2019 году «Оптима Банк» получил престижную награду — «Лучший банк 2019 года в Кыргызстане» (The Best Bank in Kyrgyzstan for 2019).