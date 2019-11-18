Кыргызстанцы задали вопросы на общероссийской Прямой линии по качеству топлива

14 ноября, во Всемирный день качества, состоялась первая федеральная Прямая линия по качеству моторного топлива в России. В ходе трехчасового эфира на вопросы автомобилистов отвечали международные и российские эксперты по топливу и контролю качества заместитель начальника управления государственного надзора и контроля Росстандарта Оксана Бородина, кандидат технических наук, доцент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Леонид Багдасаров, руководитель программы «Нефтеконтроль» в сегменте сбыта моторного топлива «Газпром нефти» Виктор Чуяков и специалист по присадкам компании Total Бернар Декенн. Ведущими Прямой линии стали автомобильный журналист Игорь Сирин и телеведущая Александра Рытхеу.

На Прямую линию поступило свыше 3 тысяч 700 обращений и комментариев на самые разные темы, волнующие водителей: как государство контролирует точность работы оборудования АЗС; что делать, если топливо оказалось некачественным; почему бензин одной марки у разных производителей разный; все ли присадки одинаково полезны; как до заправки распознать суррогат и почему в бак входит больше, чем заявлено автопроизводителем. Ответы экспертов на эти вопросы транслировались в прямом эфире на сайте проекта, YouTube-канале Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и в популярных автомобильных сообществах в социальных сетях.

Большая доля вопросов, поступивших на Прямую линию, касалась сравнения потребительских свойств ГСМ российского и зарубежного производства. Об уровне развития отечественной топливной промышленности высказался Леонид Багдасаров: «Заводы крупных нефтеперерабатывающих компаний России выпускают топливо высочайшего класса Евро-5, достойно конкурирующее, а по некоторым параметрам и превосходящее европейские аналоги. Так, например, не все знают, что Россия является крупнейшим поставщиком автомобильного дизельного топлива в страны Евросоюза».

Отвечая на вопрос о ситуации с качеством на российском топливном рынке, Оксана Бородина отметила стабильную положительную динамику последних лет: «Основную массу нарушений по физико-химическим параметрам топлива мы фиксируем на независимых АЗС или заправочных станциях небольших сетей. При этом благодаря совместным усилиям Росстандарта и добросовестных участников рынка, внедряющих эффективные технологии контроля на своих объектах, за последние четыре года нам удалось снизить долю некондиционного топлива на рынке более чем в два раза — до 8,8 процента».

О принципах обеспечения сохранности качества и количества бензина и дизельного топлива на крупных автозаправочных сетях рассказал Виктор Чуяков: «Мы непрерывно совершенствуем систему контроля качества топлива по всей цепочке поставки от завода до АЗС. Автоматизация процессов и ежемесячная лабораторная проверка каждой станции сети позволяют исключить человеческий фактор и обеспечить автомобилистов топливом с заводскими характеристиками».

Бернар Декенн заметил, что задачей промышленных присадок является не исправление некондиционного топлива, а придание дополнительных свойств качественному продукту. По его словам, введение присадок должно происходить только в промышленных условиях с использованием высокотехнологичного дозирующего оборудования до паспортизации партии. «Работая с российским топливом, я убедился, что по физико-химическим параметрам и потребительским свойствам оно легко может сравниться с европейскими аналогами. Из-за сурового климата в России по ряду характеристик к топливу предъявляются даже более высокие требования», — заключил французский эксперт.

Всего на Прямой линии было задано 11 видеовопросов, два из которых были присланы жителями Кыргызской Республики. Бишкекский журналист и автолюбитель с пятилетним стажем Николай поинтересовался, можно ли без вреда для двигателя и топливной системы вместо 92-го бензина заливать 95-й. «Предыдущий владелец порекомендовал мне заправляться 92-м бензином, потому что так написано в инструкции по техэксплуатации, — рассказывает он. — Собственно, так некоторое время я и делал. Но я же молодой любитель поучаствовать в рубрике «Эксперименты», залил я как-то раз туда 95-й бензин. И что заметил: улучшились тяга, динамика разгона, а также, что удивительно, уменьшился расход».

Еще один вопрос пришел от автолюбительницы из Бишкека Сезим. Девушка уже три года за рулем и ездит на Lexus RX 330 с установленным газобаллонным оборудованием. «Этим летом я проезжала дорогу Бишкек — Ош по перевалу Тоо-Ашуу и при подъеме вверх не стала переключаться на бензин. Тяга была отличная, и я проехала благополучно через перевал, несмотря на то, что он очень крутой», — сказала она.

Автомобилистка поинтересовалась у экспертов, правда ли, что перевалы лучше проходить на бензине, и зависит ли тяга от степени наполнения газового баллона. На оба вопроса из Кыргызстана эксперты дали развернутые ответы.

Лично убедиться в качестве российского топлива смогли зрители в студии Прямой линии, рядом с которой была установлена специализированная мобильная лаборатория. Гости эфира, среди которых были блогеры, профессионалы автомобильной отрасли, журналисты и представители дилерских центров, передали в передвижной комплекс принесенные с собой образцы топлива и в конце трансляции получили результаты испытаний. Параметры всех проб соответствовали требованиям Технического регламента Таможенного союза.

За время трансляции эфир посмотрели 1,1 миллиона человек. Полная видеозапись Прямой линии по качеству моторного топлива доступна на качествотоплива.рф и сайте Росстандарта.