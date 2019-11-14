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Болельщиков ждет противостояние серьезных соперников: Кыргызстан — Япония.

Уже сегодня, 14 ноября, в 17.15.

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Сборная Кыргызстана сыграет против Японии за право выйти в следующий раунд для участия в чемпионате мира-2022 и Кубке Азии-2023.

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