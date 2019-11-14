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Бизнес

Футбольный матч Кыргызстан — Япония. Включайте O!TV сегодня в 17.15

Если у вас нет билета на предстоящий матч, просто скачайте бесплатное приложение O!TV.

Болельщиков ждет противостояние серьезных соперников: Кыргызстан — Япония.

Уже сегодня, 14 ноября, в 17.15.

Смотрите прямую трансляцию с места событий в эфире телеканала «КТКР Спорт», где бы вы ни были, прямо с экрана своего смартфона вместе с O!TV.

Скачивайте бесплатное приложение O!TV и подключайте сервис командой *750*1# (3 сома в день).

Сборная Кыргызстана сыграет против Японии за право выйти в следующий раунд для участия в чемпионате мира-2022 и Кубке Азии-2023.

Подробная информация о сервисе на сайте www.o.kg.

Болеем за Кыргызстан вместе с O!TV
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