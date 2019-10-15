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Бизнес

Более 150 команд приняли участие в футбольном турнире «Абдыш-Аты»

В минувшую субботу, 12 октября, в Канте прошел турнир по футболу среди молодежи Чуйской области. В соревнованиях приняли участие 152 футбольные команды. Организаторами выступили компания «Абдыш-Ата» и основатель молодежного движения «Чуй жаштар ынтымагы» Эсен Дуйшоналиев.

На турнире присутствовали представители аппарата главы государства, депутаты Жогорку Кенеша, президент Ассоциации олимпийцев КР и заслуженный тренер КР Шаршен Касенов, а также представители компании-партнера MegaCom и торговой марки «Нитро». Гости отметили важность проведения спортивных мероприятий, направленных на объединение молодежи. Компанию «Абдыш-Ата» поблагодарили за неравнодушие и предоставленную возможность провести турнир в спортивном комплексе, где расположено несколько футбольных полей.

Инициатор турнира Эсен Дуйшоналиев призвал молодежь не делиться по родовой или региональной принадлежности, а сплотиться и жить в мире и согласии. «Будущее в руках молодежи. Давайте стремиться вместе развивать Кыргызстан», — добавил он.

Между тем на шести полях одновременно развернулась игра. Ясная погода, высокая организационная работа, превосходные условия спортивного комплекса, а также поддержка болельщиков помогали участникам сконцентрироваться на игре и показать красивый футбол. И им это удалось, матч получился зрелищный.

Остроты добавил и судейский корпус, который на сто процентов состоял из девушек. «Решение назначить их принято, чтобы не возникли проблемы с командами, ведь девушки судят более объективно. На прошлом турнире, который проходил два месяца назад, арбитрами также назначили девушек. И они справились на отлично. Никаких упреков, нареканий, жалоб со стороны игроков», — сказал менеджер футбольного клуба «Абдыш-Ата» Дмитрий Кузякин.

«За время существования компании «Абдыш-Ата» созданы футбольный клуб с одноименным названием, команды «Наше», «Нитро» и несколько детско-юношеских сборных. На базе футбольного клуба построены 12 полей, спорткомплекс, тренажерные залы. И на этом компания не останавливается, — подчеркнул начальник отдела маркетинга компании алкогольных и безалкогольных напитков «Абдыш-Ата» Эльер Садыкахунов. — За последние годы наших ребят пригласили в команды Казахстана, Турции, Украины, а теперь, возможно, к этому списку добавится и Испания. Стоить заметить, что в разные годы цвета «Абдыш-Аты» защищали такие известные футболисты, как Вячеслав Прянишников, Закир Джалилов, Владимир Сало и другие. Среди воспитанников клуба можно особо отметить Эмиля Кенжисариева и Алимордона Шукурова».

Турнир собрал в спорткомплексе более 2 тысяч человек. По итогам соревнований первое место заняла команда «Чон-Жар». Победитель получил сертификат на сумму 70 тысяч сомов. Второе место досталось сборной из Сокулука, она выиграла 50 тысяч сомов. Бронзу взяла команда «Орто-Алыш», им вручили 30 тысяч сомов. Четвертое место заняла сборная Беловодского и получила 10 тысяч сомов.
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