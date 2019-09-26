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Бизнес

В сети O!Store стартовала новая СКИДКА на смартфоны

В рамках акции «Скидки каждые семь дней» в сети магазинов O!Store стартовали скидки на следующую пару смартфонов!

С 26 сентября по 2 октября 2019 года включительно со скидкой до 13 процентов можно будет купить:

  • Honor 8X 64GB — 12 тысяч 990 сомов вместо 14 тысяч 990 сомов;
  • Samsung A305 (A30 2019)  12 тысяч 990 сомов вместо 13 тысяч 790 сомов. 

Во всех магазинах O!Store можно оформить любой из этих смартфонов в кредит или в рассрочку без процентов банка.

Есть возможность приобрести смартфон онлайн в интернет-магазине ostore.kg. Доставка по Бишкеку бесплатная, при заказе онлайн вы получите в подарок +10 гигабайт скоростного мобильного интернета!

Вам нужен смартфон — вам нужен O!Store.

Количество товара ограничено. Товар сертифицирован. Спрашивайте о наличии интересующей модели и задавайте вопросы о необходимых документах для получения смартфона в кредит по телефону 0 705 007 000 или на сайте ostore.kg. Кредит выдает ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037. 
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