В рамках секции по электронной коммерции на главном IT-событии года­ — форуме «КИТ-2019» — Мобильный оператор О! поделился планами развития приложения «Мой О!», которое уже установило более полумиллиона абонентов.

Сегодня «Мой О!» — это единая экосистема, объединившая кошелек «О!Деньги» и личный кабинет абонента О! в одном приложении.

Пользователям «Мой О!» по всей стране доступны следующие возможности:

оплата более 400 сервисов, включая коммунальные услуги, интернет-игры, штрафы ГУОБДД;

онлайн-кредит без справок и поручителей прямо в приложении;

оплата в десятках кафе и магазинах, включая сети «Глобус» и «Народный»;

пополнение баланса кошелька и оплата услуг банковскими картами Visa, MasterCard, «Элкарт»;

управление номером и детализация;

забота о балансе близких с услугой «Мои номера»

и многое другое.

В новой версии приложения реализована функция получения и оплаты государственных услуг, что стало возможным благодаря интеграции с цифровым концептом «Государство как платформа».

О приложении «Мой О!» на форуме «КИТ-2019» рассказал директор по продуктам О! Юрий Челбаков: «Мы делаем приложение, которое значительно экономит время, позволяет управлять своим номером и оплачивать услуги в два клика, что делает нашу жизнь удобнее, мобильнее и технологичнее. Продолжим радовать пользователей полезными функциями и инновационными решениями».

Фото О!. Директор по продуктам О! Юрий Челбаков

Организаторы форума: общественный фонд «Гражданская инициатива интернет-политики», Государственный комитет информационных технологий и связи (ГКИТиС), Министерство образования и науки и Парк высоких технологий. Генеральные партнеры форума: проект ГКИТиС «Digital CASA — Кыргызская Республика» и КТУ «Манас». Генеральные спонсоры форума: Мобильный оператор О! и «Лаборатория Касперского».

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817.