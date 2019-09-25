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Бизнес

КИТ-2019. Приложение «Мой О!» — новый уровень мобильности

В рамках секции по электронной коммерции на главном IT-событии года­ — форуме «КИТ-2019» — Мобильный оператор О! поделился планами развития приложения «Мой О!», которое уже установило более полумиллиона абонентов. 

Сегодня «Мой О!» — это единая экосистема, объединившая кошелек «О!Деньги» и личный кабинет абонента О! в одном приложении. 

Пользователям «Мой О!» по всей стране доступны следующие возможности:  

  • оплата более 400 сервисов, включая коммунальные услуги, интернет-игры, штрафы ГУОБДД;
  • онлайн-кредит без справок и поручителей прямо в приложении;
  • оплата в десятках кафе и магазинах, включая сети «Глобус» и «Народный»;
  • пополнение баланса кошелька и оплата услуг банковскими картами Visa, MasterCard, «Элкарт»;
  • управление номером и детализация;
  • забота о балансе близких с услугой «Мои номера»

и многое другое.

В новой версии приложения реализована функция получения и оплаты государственных услуг, что стало возможным благодаря интеграции с цифровым концептом «Государство как платформа».

О приложении «Мой О!» на форуме «КИТ-2019» рассказал директор по продуктам О! Юрий Челбаков: «Мы делаем приложение, которое значительно экономит время, позволяет управлять своим номером и оплачивать услуги в два клика, что делает нашу жизнь удобнее, мобильнее и технологичнее. Продолжим радовать пользователей полезными функциями и инновационными решениями».

О!
Фото О!. Директор по продуктам О! Юрий Челбаков

Организаторы форума: общественный фонд «Гражданская инициатива интернет-политики», Государственный комитет информационных технологий и связи (ГКИТиС), Министерство образования и науки и Парк высоких технологий. Генеральные партнеры форума: проект ГКИТиС «Digital CASA — Кыргызская Республика» и КТУ «Манас». Генеральные спонсоры форума: Мобильный оператор О! и «Лаборатория Касперского».

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817.
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