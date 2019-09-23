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Бизнес

Всемирный день чистоты: как его отмечали горожане

В минувшие выходные сотни граждан Кыргызстана вышли на субботники в рамках Всемирного дня чистоты. Сотрудники государственных органов и частных компаний приводили в порядок и улицы столицы.

21 сентября 2019 года субботник прошел в трех филиалах ОАО «Международный аэропорт «Манас». Акцию чистоты поддержали работники аппарата управления ОАО «МАМ», Бишкекского, Ошского и Иссык-Кульского филиалов. Приведены в порядок объекты производственного назначения, осуществлены ремонтные работы строительных участков.

Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев вместе с супругой и сыновьями посадил дерево в новом парке «Ынтымак». Сотрудники мэрии Бишкека привели в порядок территорию Парка здоровья. А работники муниципальных администраций, подразделений и служб убирали мусор на улицах Чапаева, Садырбаева (Баха), между Гагарина и Толстого, Малдыбаева, Турусбекова и других. Кроме того, в акции участвовали сотрудники Таможенной и Налоговой служб, ГСБЭП, ГУВД столицы и Чуйской области и других госорганов.

Оригинальным образом отметила Всемирный день чистоты компания Beeline Кыргызстан. Они убирали участок на улице Алма-Атинской. Но акцент в организации сделали на другое.

Beeline Кыргызстан решил на несколько дней завесить все свои наружные рекламные плоскости в Бишкеке, потому что чистота — это не только физический мусор, но и информационный, в том числе рекламный, шум, который окружает современного человека везде.

«Мы приняли решение на несколько дней освободить головы горожан от рекламного шума, который, признаемся, во многом создаем и мы. Физическую грязь легко отмыть, так же как убраться на своем участке, а вот перенасыщение информационного поля — это проблема современной жизни, которую уже нельзя игнорировать. Своей акцией мы хотели напомнить горожанам, что чистота сознания не менее важна, чем чистота рук или улицы. Иногда нужно давать себе отдых», — подчеркнула PR-менеджер Beeline Кыргызстан Марина Ким.
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